K pondělní schůzce Babiše a Hamáčka o vládě se připojí i šéf KSČM Filip

PRAHA K jednání předsedů hnutí ANO a ČSSD Andreje Babiše a Jana Hamáčka o možné vládní koalici ANO a sociální demokracie se v pondělí připojí také šéf KSČM Vojtěch Filip. Filip o tom informoval v neděli. Komunistická strana by měla podle dosavadních dohod tolerovat případný menšinový kabinet ANO a ČSSD.

„Určitě se budu jednání účastnit,“ napsal Filip v sms. Předseda KSČM byl i při jednání Babiše s Hamáčkem koncem dubna. Tehdy debatovali o možné vládní koalici nejprve šéfové ANO a ČSSD, Filip se k nim následně připojil.



Babiš a Hamáček by měli diskutovat především o koaliční smlouvě, kam chce sociální demokracie prosadit několik pojistek, které ANO odmítá. Hamáček nedávno uvedl, že pokud v pondělí nenastane nějaký zásadní problém, mohlo by vedení ČSSD v pátek vyhlásit vnitrostranické referendum. Členové by v něm s konečnou platností rozhodli, zda má sociální demokracie do koalice s ANO vstoupit, nebo ne.

Minulý týden vyjednávači ANO a ČSSD dokončovali práce na programovém prohlášení, v něm by podle vyjádření politiků zásadní problém být neměl. Do koaliční smlouvy však chtějí sociální demokraté prosadit například ustanovení, podle kterého by po demisi všech ministrů za ČSSD musel skončit i premiér. Opustit kabinet by měl podle požadavku sociální demokracie i prvoinstančně odsouzený člen vlády. Hnutí ANO s podmínkami, směřujícími na Babiše, který je stíhán v kauze Čapí hnízdo, nesouhlasí. Neshoda trvá i na dalším požadavku ČSSD, aby některé sněmovní funkce opustili politici SPD Tomia Okamury.