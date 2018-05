‚Katastrofa.‘ Francouzské muzeum zjistilo, že polovina jeho kolekce jsou padělky

ELNE/PRAHA Pro komunitu je to tragédie, tvrdí místní starosta. Muzeum, které bylo chloubou francouzského Elne, vystavovalo více než osmdesát padělků. Podle odborníků však šlo padělky poznat na první pohled. Město tak zahájilo vyšetřování, aby zjistilo, kdo je za nákupy podvrhů zodpovědný.

Jihofrancouzské město Elne, ležící nedaleko hranic se Španělskem u města Perpignan, se dostalo do zpráv světových médií díky svému muzeu zasvěcenému pracím místního malíře Étienna Terruse.



Po dlouhých renovačních pracích se muzeum v pátek opět otevřelo veřejnosti. Jeden z pozvaných historiků umění, který měl pomoci s tím, jak zakomponovat osmdesát nových uměleckých děl do sbírky muzea, zjistil, že více než polovina malířských děl je falešná.

„Etienne Terrus byl velkým malířem Elne. Byl součástí komunity, byl to náš malíř,“ uvedl místní starosta Yves Barniol. „Je to velmi špatné, že lidé navštěvovali muzeum, prohlíželi si naši sbírku, jejíž většina byly falzifikáty. Je to katastrofa pro celou samosprávu.“

Eric Forcada, historik, který odhalil, že většina maleb jsou padělky uvedl pro média, že nebylo složité poznat, že malby nejsou pravé. Viděl to prý na první pohled.

„Na jednom z obrazů se smazal podpis, když jsem přes něj přejel bílou rukavicí,“ řekl Forcada. Okamžitě prý informoval regionálního kulturního atašé a požadoval, aby se na sbírku obrazů podíval odborný panel expertů. Ti potvrdili jeho původní zjištění. Ukázalo se, že ze 140 obrazů, které muzeum vlastnilo 82 padělků.

Čtyři miliony za obrazy

„Umělecký styl byl nahrubo dělaný. Bavlna plátna nekorespondovala s těmi, které používal Terrus, a na některých se objevovaly anachronismy,“ dodal historik. Na některých z nich jsou například budovy postavené až po malířově smrti.

Podle starosty Elne bude zahájeno vyšetřování, jehož cílem bude najít viníka, který zakoupil za město padělky. Městečko Elne za obrazy v průběhu 20 let dohromady zaplatilo přibližně 160 tisíc eur (přes čtyři miliony korun).

Malby od Étienna Terruse podle historiků vyjdou v přepočtu průměrně na 380 tisíc korun. Čtrty, kresby a akvarely od Terruse se prodávají za přibližně padesát tisíc korun.

Étienne Terrus se v Elne jižně od města Perpignan narodil v roce 1857 a ve věku 64 let zde také zemřel. Bývá označován za předchůdce uměleckého směru fauvismu a blízké přátelství jej pojilo s jeho hlavním představitelem Henri Matissem.