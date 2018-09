Kde jsou miliony, dolary od Arabů a ‚halíře dělají talíře‘ aneb jak si Paroubek půjčoval peníze

PRAHA Příběh půjčky ve výši 3,5 milionu korun pro expremiéra Jiřího Paroubka dostal nový impuls. Bývalý šéf ČSSD veřejně promluvil o tom, kde se peníze nachází. V držení je má prý jeho žena Petra, s níž se rozvádí. Dohromady měla z jejich sejfu odnést 5 milionů. Paroubkovi půjčil peníze spřízněný podnikatel Petr Michek. Jsou přátelé, v minulosti se potkali třeba ve straně LEV21, kterou někdejší ministerský předseda založil. Podnikatel mu půjčil peníze na investici. Server Lidovky.cz přináší přehled klíčových bodů celé kauzy.

Proč podnikatel peníze Paroubkovi půjčoval?

Půjčku si měli smluvit na letní dovolené v roce 2016, kterou i s Petrou Paroubkovou trávili na řeckém ostrově Ithaka. Manželé tam měli společný dům. Michek svěřil Paroubkovi 3,5 milionu korun, aby mu je investicí zhodnotil. Peníze mu dodával po částech v průběhu podzimu 2016 v hotovosti v dolarech, které předtím vyměnil ve směnárnách. Prostředky měl expremiér uložené ve svém bankovním sejfu.

Jak se měly miliony zhodnotit?

Podle tvrzení obou mužů existovala domluva, že Paroubek začne s penězi obchodovat ve chvíli, kdy od Michka nashromáždí 4 miliony korun v dolarech. Poté chtěl prostředky ze sejfu převést na svůj dolarový bankovní účet, jejž mu vede UniCredit Bank.

„Z dolarového účtu by byly převedeny mému brokerovi, který by je investoval na finančních trzích do nákupu akcií a future komodit,“ upozornil bývalý premiér. Investiční byznys nakonec nerozjel, protože peníze ze sejfu údajně zmizely.

Kde jsou peníze?

Skončily prý u Paroubkovy manželky Petry, která měla mít do sejfu rovněž přístup. Ze schránky údajně sebrala celkem 5 milionů korun, rozdílovou částku tvořily vlastní úspory Paroubkových. „Když vám odejde žena s dítětem a zmizí peníze, to je svinstvo,“ glosoval situaci přítele Michek.

Důkaz usvědčující Paroubkovou však ani jeden nepředložili. Její muž jen ujistil, že do sejfu mohla. Současně prý požádal banku, aby mu doložila další vstupy do schránky kromě jeho vlastních. Záznam chce mít pro případ, že by kvůli zmizelým penězům policie spustila trestní řízení.

Co na to říká Petra Paroubková?

Oficiálně nic. „Nebudu se vyjadřovat,“ sdělila jen serveru Lidovky.cz. Podle informací serveru Lidovky.cz však odmítá, že by peníze vzala. Její advokát pro Český rozhlas, jenž na kauzu upozornil, uvedl, že o půjčce ani nevěděla. „Petra Paroubková o této transakci věděla. Věděla dokonce, že peníze bude mít Jiří v sejfu,“ tvrdí však Michek.

Zpětnou vazbu od banky na žádost o doložení manipulace se sejfem Paroubek nemá. Aktuálně k tomu prý není důvod, protože ani on, ani Michek nedali podnět policii, aby peníze dohledala. „Kdyby pan Michek podal trestní oznámení, tak bychom to od banky měli. Ale my jsme se to rozhodli řešit jinak, nechtěl jsem skandalizaci mé ženy, pořád je to matka mé dcery,“ vysvětlil expremiér.

Jak se Paroubek s Michkem vyrovná?

Expremiér údajně chybějící částku uznal jako svůj závazek, jemuž hodlá dostát. Michkovi proto poskytuje finanční poradenství. Podnikatel zkraje letošního roku na základě Paroubkových doporučení investoval zhruba stejně vysokou částku, kterou mu předtím poskytl.

Investice už má prý první výnos. „Podařilo se vydělat 1,1 milionu korun, takže předpokládám, že částka bude vyrovnána za tři až čtyři roky,“ poznamenal Paroubek. „Kdyby mi neradil, nejsem schopen tyto peníze na burze vydělat,“ podotkl Michek.

Proč Michek měnil peníze ve směnárnách a nosil je po částech?

Ve vztahu k oběma mužům tato otázka představuje nejspornější bod celého příběhu. Mělo být přece snadnější, kdyby podnikatel peníze převedl Paroubkovi na účet a on je poté poslal do světa.

Michek v první řadě vysvětluje, že částku v dohodnuté výši neměl k dispozici najednou. „Postupně jsem prostředky stahoval ze svých aktivit. A jak skákal kurz, tak mi Jiří radil, kdy je vhodné dolary nakoupit,“ podotkl.

Podle svých slov měnil peníze v Brně u arabských směnárníků. „Vždycky jsem jim řekl: ‚Pánové, přijdu zase‘,“ zmínil podnikatel. Jen samotné výhodné směny mu údajně vynesly 9 tisíc dolarů. „Halíře dělají talíře,“ dodal.

VIDEO: Paroubek vysvětluje, jak to podle něj bylo s půjčkou 3,5 milionu

Obchoduje se takto na burzách?

Cesta výměny českých korun za dolary, postupné předávání hotovosti v americké měně Paroubkovi, jejich ukládání do sejfu, následný plán peníze převést na Paroubkův dolarový účet a poté další převod brokerovi k investici se na první pohled jeví jako příliš krkolomný způsob, jak vydělat.

Lidovky.cz oslovily dva finančníky, podle nichž se přitom apriori o nic špatného jednat nemusí. „Tohle je výsledek neefektivního směnárenského trhu v českém bankovnictví. Je pravda, že směnárny mívají často lepší kurzy než banky,“ sdělil investor Jan Pravda.

„V praxi tento postup není tak častý, ale nesetkávám se s ním poprvé. Že by někdo používal směnáren, aby ušetřil náklady, není indikace ničeho nekalého,“ uvedl zase broker František Bostl ze STARTEEPO Group.