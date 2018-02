Kdo zvítězí v ČSSD? Strana si zvolí nového šéfa a rozhodne Babišovi

HRADEC KRÁLOVÉ Čtyři měsíce po neúspěchu ve sněmovních volbách bude v Hradci Králové mimořádný sjezd sociální demokracie vybírat nové lídry strany. Při volbě předsedy budou mít delegáti na výběr z dosavadních členů nejužšího vedení Milana Chovance a Jana Hamáčka, dlouhodobého kritika aktuálního vedení Jiřího Zimoly a dalších pěti kandidátů.

Sjezd, který v úvodu navštíví i bývalý předseda strany a současný prezident Miloš Zeman, by se měl vyslovit také k tomu, zda by měla ČSSD vyjednávat s hnutím ANO o vládní spolupráci.



Úřadujícího šéfa strany Chovance a místopředsedu Hamáčka, kterým může u delegátů uškodit angažmá v současném vedení, vyzvou kromě Zimoly také bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk a starostka České Lípy Romana Žatecká. Bez nominace z regionů chtějí jít do volby předsedy také Jan Jukl a Jiří Sokol. Na funkce místopředsedů se přihlásila třicítka uchazečů.

Sjezd sociální demokracie je do Hradce Králové naplánován pouze na neděli. Kvůli nabitému programu se počítá s tím, že bude zhruba ve 22:00 přerušen a za několik týdnů či měsíců bude pokračovat. Po přerušení by mohl volit zbývající členy vedení, pokud by nestihl všechny vybrat už tuto neděli, vyjádřit se k postupu případných vyjednávání o vládě, případně se zabývat změnami ve stanovách. Podle doporučení širšího vedení ČSSD by se v neděli měla část sjezdu odehrát za zavřenými dveřmi.