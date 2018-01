Kim si je jistý svými zbraněmi. Nabídkou smíru chce nabourat vztahy jihu s USA

SOUL/PRAHA Severokorejský diktátor Kim Čong-un vyzval Soul k oteplení vztahů mezi zeměmi. Jižní soused tuto nabídku vřele přivítal a nabídl jednání na vysoké úrovni. Analytici jsou však skeptičtí. Kim tak prý učinil jen proto, že chce zhoršit vztahy mezi USA a Soulem, či si je již velmi jistý svým jaderným arzenálem.

„Měli bychom oteplit zmrazené vztahy mezi severem a jihem a zkrášlit tím tento významný rok. Rok, který bude v historii našeho národa zaznamenán jako speciální,“ uvedl překvapivě ve svém novoročním projevu severokorejský diktátor Kim Čong-un. „Sever a jih musí spolupracovat, aby zmenšili napětí a musí spolupracovat jako lidé se společným dědictvím, aby nalezli mír a stabilitu,“ dodal nejvyšší vůdce.



Výroky, které padly v projevu hlavy KLDR, zarazily jak politiky, tak analytiky. Kim Čong-un dokonce uvedl, že zvažuje vyslání severokorejské delegace na olympijské hry, které se budou odehrávat v únoru letošního roku v jihokorejském Pchjončchangu.

Co však vede severokorejského diktátora k nabídce olivové ratolesti jižnímu sousedovi, zatím není jasné. Shodnout se nemohou ani odborníci na konflikt na Korejském poloostrově.

Euan Graham, Ředitel studijního programu mezinárodní bezpečnosti na institutu Lowy, si rozhodně nemyslí, že nabídka smíru bude mít dopad na severokorejský jaderný program, jak doufá Soul. I pro něj však byl tón Kim Čong-una v novoročním projevu překvapením.

„Olivové ratolesti Severní Koreje jsou ale vždy zabaleny v útočném balení,“ uvedl Graham. „Neznamená to, že by ukončili jaderný program. Nepřekvapilo by mě, kdyby poslali delegaci do Soulu a se začátkem testovacího programu na jaře vyzkoušeli odpálení rakety z ponorky, nebo ze satelitu.“

Zasáhneme USA kdekoliv

Spekuluje se však i nad tím, zda Kimův režim již nedisponuje interkontinentální balistickou raketou, která by bez problémů zasáhla nejen americký ostrov Guam, ale také kontinentální USA.

V říjnu loňského roku se totiž objevily zprávy, že Kim Čong-un odmítne jakákoliv vyjednávání o smíru, dokud nebude disponovat mezikontinentální střelou schopnou nést jadernou hlavici.

Tuto variantu potvrzuje i fakt, že Kim Čong-un v novoročním projevu prohlásil, že celé území Spojených států je v dostřelu severokorejských zbraní, a tak USA nikdy nebudou schopny rozpoutat válku proti KLDR. Odpalovací tlačítko má podle svých slov na stole, ale jaderné zbraně použije jedině v případu, že by bezpečnost země byla ohrožena.

Podle amerického politologa Daniela Russela se Severní Korea snaží vrazit klín mezi Jižní Koreu a Spojené státy, které se v poslední době snaží vyvíjet maximální tlak na KLDR a vyzývají ostatní vlády, aby s Pchjongjangem přerušily veškeré styky.

Kim Čong-un na inspekci rakety před jejím odpalem.

„Hlavní součástí Kimova scénáře je zneužít a rozšířit rozdíly zájmů, především mezi Spojenými státy a Jižní Koreou,“ uvedl Russel. Severní Korea se dlouho drží strategie intenzivních provokací následovaných smířlivými prohlášeními, jejichž cílem je odhalit rozpory,“ dodal.

Podle viceprezidenta konzultační zpravodajské služby Stratfor Rogera Bakera může být pokus o dialog novou strategií KLDR, jak se vetřít do přízně Jižní Koreje a neumožnit větší sblížení vztahů mezi jižním sousedem a Spojenými státy.

Oddálení vojenských cvičení

„Snaží se využít pocit nejistoty v Soulu,“ uvedl Baker pro CNN. „Když Severní Korea navrhne, že pošle delegaci na olympiádu, může tím vzniknout podnět k odložení společného vojenského cvičení USA a Soulu.“

O obavách z vojenských cvičení se zmínil i jihokorejský analytik Ko Ju-Hwan. „Fakt, že se hovoří o schůzce, je významný, protože ukazuje ochotu obou stran zlepšit vztahy. U jednacího stolu ale Pchjongjang může po Soulu požadovat nepřijatelné ústupky, jako například ukončení společných americko-jihokorejských vojenských cvičení,“ uvedl Ju-Hwan.

Bomabardér B-1B amerického letectva v čele formace během cvičení USA a Jižní Koreje.

Reakce jihokorejských představitelů na sebe nenechala dlouho čekat. Prezident Mun Če-in dva dny po proslovu Kim Čong-una nabídl KLDR jednání na vysoké úrovni, která by se měla uskutečnit 9. ledna v pohraniční vesnici Pchanmundžom.

Podle ministra pro sjednocení Čo Mjong-kjona během jednání pravděpodobně dojde kromě severokorejské účasti na olympiádě i na další témata, jako je denuklearizace Korejského poloostrova.

Na olympiádu i po lhůtě

Severní Korea se stále může zúčastnit i přesto, že promeškala poslední lhůtu pro přihlášku k účasti na olympiádě. Stále má ale do poloviny ledna technickou možnost vyslat své sportovce, poznamenala agentura TASS a připomněla obavy mezinárodního společenství, aby další raketový či jaderný test KLDR hry nezhatil.

Zimní olympiáda se má v Jižní Koreji konat mezi 9. a 25. únorem, na termín 8. až 18. března jsou pak plánovány paralympijské hry. Severní Korea se zimních olympijských her zúčastnila během své sedmdesátileté existence účastnila jen osmkrát a získala čtyři medaile.

V roce 1964 v rakouském Innsbrucku získali severokorejští rychlobruslaři zlatou a bronzovou medaili a roku 1992 ve francouzském Albertville excelovali Severokorejci na short tracku, kde získali stříbro a bronz.