KLESLA: Ostuda. Poslanci zdevastovali zbytky parlamentní kultury

Poslanecká sněmovna využila historickou příležitost se znemožnit. Běžně se taková fráze považuje za stylistický prohřešek, ve světle dění před hlasováním o důvěře kabinetu ale taková drobnost zaniká. Jistě, schvalování nové vlády je příležitost pro politické divadlo, to ale musí mít jistou úroveň a jasné mantinely. A pokud je někdo překročí, dostane v civilizované zemi napomenutí i od členů vlastní strany.

Poslanci všech našich stran se ale nedokázali zastavit před hranicí, za kterou kolektivně jako sněmovna i každý osobně ztratili před voliči důstojnost. Šestnáct hodin dlouhé jednání se zvrhlo v sérii urážek, provokací, osočování a výkřiků, jež prostě na parlamentní půdu nepatří. A je úplně jedno, jestli zaznívají z lavic koalice, opozice, vlády, od Kalouska, či Babiše.

Ano, četli jsme už o rvačkách v parlamentu, ale bylo to nejblíže v Turecku, na Ukrajině a žel pěsti létaly i na Slovensku. Každopádně ale na Východě. Pravda, v britské Dolní sněmovně se musela rozšířit vzdálenost lavic, aby na sebe gentlemani nedosáhli kordy, akorát to bylo v 17. století. U nás jsme sice byli svědky vulgárního gesta premiéra Topolánka, ale považovalo se to za exces, on sám se z něj snažil neobratně vymlouvat a „jednička“ se připomínala a mohla přispět i k jeho ne úspěšné prezidentské kandidatuře. K poškozování parlamentní kultury u nás docházelo i dřív, jednoznačně se však považovalo za negativní. Teď se do něj ale zapojili všichni parlamentní politici a v rozhádané společnosti přispěli krom ještě většího znechucení politikou i k dalšímu a ničivému vyostření emocí.

Jasným příkladem je házení věcí po předsedovi vlády. A vůbec nezáleží, zda se jmenuje Babiš, Sobotka, Nečas, Topolánek, Zeman nebo třeba Klaus. Ať si každý píská, jak chce, ale premiér je chráněná osoba, jakýkoli útok na něj je nepřípustný. Policie měla proti nejspíše podnapilým útočníkům tvrdě zasáhnout a celý sbor včetně opozice je měl okamžitě odsoudit. Tím spíš, že prostor před sněmovnou je z dobrého důvodu jedním z mála míst, kde se demonstrovat nesmí. Může se totiž snadno stát odrazem chlívku, který probíhá uvnitř.