KLESLA: Pozor na Čínu. CITIC zatím splnění Zemanových slibů nepřivezl

PRAHA Prezident Si ujistil osobním dopisem prezidenta Zemana, že příliv peněžních prostředků z Číny do Česka bude pokračovat. Jediná věta, jak vystřižená z tiskové agentury Nová Čína, pěkně ilustruje, co všechno není v našem vztahu s říší středu pravda a co je úplně špatně. Téměř vše.

Zaprvé, nic, co by se dalo označit za „příliv“ investic, se nekonalo, nekoná a zatím nemáme žádné signály, že by se konat mělo. I když si hradní pán, a především jemu blízký čínský emisar Jaroslav Tvrdík moc přejí, aby to tak česká veřejnost chápala. Samotná skupina CITIC u premiéra operovala hodnotou jimi přebíraných dosavadních investic ve výši přibližně jedné a půl miliardy eur, tedy nějakých 38 miliard korun. To je částka přesně odpovídající opakovaným výpočtům Lidových novin, které nedávno potvrdila i oficiální statistika ČNB. Jenže podle slibů valících se z Pražského hradu už od pompézní návštěvy čínského mocipána mělo jít jen do konce roku 2016 o 95 miliard a do roku 2020 celkem o 232 miliard korun. Pro srovnání, do konce posledního spočítaného roku 2016 dosáhly zahraniční investice u nás 3124 miliard a Čínu drtivě poráží Jižní Korea, Japonsko a USA. O zemích EU pak ani nemluvě.



Zadruhé, Čína si přes Česko hraje díky Miloši Zemanovi hlavně politickou hru a náš význam pro soudruhy je v roli trojského koně v Evropské unii. Byla to předchozí česká vláda, která nadšeně vítala a tlačila projekt nové hedvábné stezky, před kterým nedávno varovalo 27 velvyslanců zemí EU v Pekingu. Podle nich je navržen tak, aby „podkopal volný obchod a zvýhodnil čínské společnosti“. Podle německého listu Handelsblatt diplomaté ve zprávě konstatují, že plán je v rozporu s politikou Evropské unie. Jediný, kdo se nepřipojil, je zástupce Maďarska, které má slíbeny opravdu významné investice.

A do třetice, i kdyby k nám začaly miliardy opravdu proudit, bude záležet, kam přesně zamíří. CEFC a dnes CITIC jsou jen finanční investoři, kteří kupují cenná aktiva jako reality. Nebo se snaží ovládnout banky, klíčové pro další expanzi do EU. Není divu, že s takovou Číňané u premiéra byznysmena příliš nepochodili. Při nulové nezaměstnanosti ale ani nepotřebujeme další zakázky do montoven, potřebujeme chytré peníze, které přinesou know-how a s ním i vyšší přidanou hodnotu a lepší platy pro české zaměstnance. Při vší úctě k zesnulému fanouškovi Miloši Formanovi, fotbalová Slavia strategickou investicí pro budoucnost Česka opravdu není.