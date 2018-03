KLESLA: Šťastný Rex. Od Trumpa odchází další významná postava

Myslím, že teď bude Rex šťastnější. Věta, kterou by jeden očekával třeba od manželky po rozvodu, nebo od někoho, kdo právě vyhodil z práce nejlepšího přítele. Ne tak ale od nejmocnějšího muže světa, který právě jen takto lakonicky odůvodnil, proč nečekaně vyhodil v pořadí druhého člověka ve své administrativě. Prezident Donald Trump oznámil výměnu ministra zahraničí Rexe Tillersona jak jinak než na sociální síti Twitter a pro reportéry se omezil na lakonické konstatování o štěstí a „odlišném myšlení“ obou čelných postav vlády USA.

Sám exšéf ropného gigantu Exxon se o svém propuštění nejspíš dozvěděl úplně stejně, nikdo s ním nemluvil a „rozhodně měl v úmyslu zůstat ve funkci“.



Je poněkud zvláštní, když ráno přijdete do práce a na vaší židli sedí někdo jiný a těžko přitom říct, jestli vás to učiní šťastnějším. Každopádně by mnozí mohli namítnout, že něco takového se dalo od nevyzpytatelného obyvatele Oválné pracovny přece očekávat, zvlášť když prezidenta bývalý šéf diplomacie prý opakovaně před kolegy a podřízenými nazval „úplným blbcem“. Vždyť Bílý dům za poslední rok opustila řada významných a Trumpovi blízkých postav. Naposledy stratég a ideolog Steve Bannon. Jenže výměna ministra zahraničí je něco jiného. Není jen šéfem diplomacie největší velmoci světa, ale má i řadu dalších agend ve vládě USA a bývá označován za významnější exekutivní funkci, než je viceprezident.

Nový šéfdiplomat Mike Pompeo přichází z čela CIA a není první v historii, kdo z čela rozvědky přešel do exekutivy. Podobně šel třeba i George Bush starší. Nová šéfka špionů Gina Haspelová je první ženou v historii v čele tohoto úřadu a není bez zajímavosti, že jako kariérní operativec vedla i řadu oddělení tajných operací včetně tajné věznice. Bývalý kongresman z Kansasu Pompeo je další bývalý voják v Bílém domě a má prý s prezidentem podle Trumpových slov „velmi dobrou chemii“. V době napjatých vztahů s Ruskem, obviňovaným ze zásahů do prezidentských voleb, a chystané schůzky se severokorejským Kim Čong-unem ji bude potřebovat.