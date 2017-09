Konec nenáviděného zákazu. Ženy v Saudské Arábii budou moci řídit, řekl král

RIJÁD/PRAHA Saudský král Salmán bin Abd al-Azíz pomocí státní televize oznámil, že ženy v Saudské Arábii budou moci usednout za volanty automobilů. Informovala o tom agentura Reuters. Jde o konec ultrakonzervativního pravidla, které se stalo výrazným symbolem utlačování saudských žen. Saudská Arábie byla poslední zemí, kde měly ženy řízení zakázané.

Královský dekret požaduje, aby do 30 dní vznikl ministerský orgán, který bude poskytovat poradenství k dekretu a připraví k němu odborný posudek. K zavedení samotného příkazu má dojít do června 2018. V dekretu je zdůrazněno, že ženské řízení musí „uplatňovat a dodržovat nutné standardy Šaríi“ - detaily ale zatím nejsou známé.

Podle saudského velvyslance Khalida bin Salmána ve Spojených státech saudské ženy nebudou k získání řidičských průkazů potřebovat svolení svých „poručníků“, kterými tradičně bývají jejich otci, manželé či synové. V autě podle něj budou moci cestovat samotné. „Není to jen společenská změna, ale také součást ekonomické reformy,“ řekl.



Cesta k reálnému zavedení nebude snadná. Království chybí systém, který by hladké zrušení pravidla umožnil: pro Saudskou Arábii revoluční rozhodnutí totiž bude vyžadovat, aby vznikly například prostory, kde se ženy budou moci naučit řídit a následně řidičské průkazy získat. A to bude obtížný úkol pro tradicionalistické muslimské království, kde muži a ženy, kteří nejsou v příbuzenském vztahu, jen výjimečně přijdou do styku.

Podle serveru New York Times je dekret jasným důkazem škody, kterou králova pověst v poslední době utrpěla.

Pravidlo, které dlouhodobě čelilo tvrdé mezinárodní kritice, si jeho zastánci obhajovali různě: někteří tvrdili, že by muži na vozovce vedle ženských řidiček nevěděli, jak se chovat. Jiní tvrdili, že je to jednoduše nevhodné. Našly se i argumenty, že ženské řidičky by zničily tradiční saudskou rodinu, jelikož by více tíhly k promiskuitě. Jeden duchovní se dokonce nechal slyšet, že řízení je škodlivé pro vaječníky.

Snahy zrušit kritizovaný zákaz nabraly obrátky zejména se vzestupem korunního prince Mohammeda bin Salmána, dvaatřicetiletého syna krále, který má ambiciozní plány pro ekonomický a společenský rozvoj země.

Ženy v Saudské Arábii musí nosit dlouhé oblečení, šátek na hlavě a na většinu legálních kroků potřebují schválení muže, který je má „na starost“. Království se ale v poslední době snaží o reformy zejména na pracovním trhu, které mají oživit tamní ekonomiku. K tomu by měla pomoci i větší možnost se samostatně pohybovat, která ženám rozšíří možnosti v hledání zaměstnání.

Rozhodnutí saúdskoarabského krále pochválil Washington. „Určitě bychom takové rozhodnutí uvítali,“ řekla mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová. „Je to pro tu zemi velký krok správným směrem,“ dodala.