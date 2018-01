Havlův egyptolog, umělá noha, pedofilie a StB. Přehled fake news před prezidentskou volbou

PRAHA S blížícím se vrcholem prezidentské volby se ve veřejném prostoru čím dál častěji objevují různé konspirační teorie, nepřesnosti a dezinformace, které mohou poškodit jednoho ze dvou kandidátů o Pražský hrad. Většina takových zpráv se zaměřuje na minulost či zdravotní stav kandidátů. Server Lidovky.cz sestavil výběr z nepravdivých či neověřitelných zpráv, které se šířily po sociálních sítích.

Nepřesný Havlův výrok

Sociální sítě zaplavil minulý týden údajný citát Václava Havla, který měl podle sdílejících rozhodit Jiřího Drahoš. „Byl bych nerad, aby se příštím prezidentem stal nějaký zasloužilý profesor egyptologie, který nakonec bude zvolen jen proto, že nikdy nikomu nevadil a nikdy nikoho nenaštval,“ sděloval s citát s podobiznou prvního českého prezidenta.

Nejde ovšem o autentický Havlův výrok, takhle Havla parafrázoval několikrát Mirek Topolánek. Původní výrok pronesl Havel v roce 1998 v pořadu Hovory v Lánech: „Budoucí prezident bude buďto produktem nějaké mocné strany, produktem do té míry silným, že mu ta strana sežene podporu i některých jiných. Anebo to bude neutrální starý profesor egyptologie, znající patnáct jazyků, a muž do té míry neškodný, že je všemi volitelný, ale muž bez politické osobnosti. Obě tyto cesty považuji za špatné,“ prohlásil Havel.

V roce 1998 panovala jiná situace než v roce 2018. Havel takto argumentoval na podporu přímé volby prezidenta, protože právě skrz ní viděl možnost, jak na Pražský hrad dostat silnou osobnost, ať už z řad politiků, nebo třeba profesorů.

Drahoš spolupracoval s StB kvůli nařčením z pedofilie

Některými internetovými servery kolovala zpráva o tom, že Drahoš za komunistického režimu spolupracoval s StB. Drahoš sám tvrdí, že dezinformace velice osobního charakteru pro něj nejsou novinkou.



„Podpásovky už přišly, už jsem se o sobě dozvěděl, že jsem agent StB, že mě StB zmáčkla kvůli pedofilii. Bylo celkem jasné, že to není jen výkřik někoho, komu se Drahoš nelíbí,“ spekuloval Drahoš. „To byly materiály velice pečlivě připravené, a jedno vím jistě, a nebylo to od ani jednoho ze sedmi kolegů, se kterými jsem jezdil po republice a debatoval,“ dodal.

Archiv bezpečnostních složek ale už v létě tyto spekulace vyvrátil i s tím, že nic nenasvědčuje tomu, že by případné dokumenty potvrzující Drahošovu spolupráci s StB někdo zničil.

„V bulváru jsem také zaslechl, že kromě dvou dcer bych měl mít syna,“ poznamenal Drahoš k dalším hoaxům, které se o něm během kampaně objevily. „Ničeho se neděsím, když padne velká a hloupá podpásovka, může se otočit proti tomu, kdo s ní vyrukuje,“ komentoval Drahoš případnou dravější strategii Miloše Zemana v debatách. „Čekám, že začnou vytahovat houfy nějakých milenek a že jsem kdesi někoho zmlátil.“

Zeman má umělou nohu

Na sociálních sítích se po jednom z veřejných vystoupení Miloše Zemana začala šířit spekulace, že prezident má umělou nohu, neboť ta jeho mu musela být vlivem cukrovky amputována. Na videu se do prezidentových nohavic opřel vítr, čímž odhalil obrys velmi hubené dolní končetiny. Lidé to považovali za důkaz umělé nohy.

Vysvětlení je ale trochu méně drastické. „Jeho hubnutí se jeví spíše jako kachexie, česky sešlost, kterou definují odborníci jako nepřiměřený úbytek hmotnosti vlivem jakéhokoliv onemocnění. Při kachexii dochází jak k úbytku tukových tkání, tak k úbytku svalové hmoty. Často si jí spojujeme s onkologickým onemocněním, což má opodstatnění v tom, že látky produkované nádorem způsobují nechuť k jídlu a startují postupné odbourávání svalů a dalších tkání těla. Prezidentovi lékaři ovšem fatální onkologickou diagnózu vylučují,“ píše o prezidentově stavu Tomáš Cikrt na Zdravotnickém deníku. Že se zdravotní kondice prezidenta často mění, ale připouští.

„Současný zdravotní stav pana prezidenta po kontrolních, klinických i laboratorních vyšetřeních v žádném případě nepotvrzuje lživé informace o jeho vážném zdravotním stavu. Jedná se o zcela vymyšlené, ničím nepodložené zprávy,“ řekl novinářům Zemanův ošetřující lékař Miloslav Kalaš z pražské Nemocnice Na Homolce.

„Kolegové dělali CT celého těla, tak měsíc zpátky, a řekli, že je to čisté. To jsou nějaké bludy,“ řekl serveru Lidovky.cz Martin Holcát v reakci na nepravdivé zprávy o rakovině. Holcát donedávna vedl lékařské konzilium, které mělo o prezidenta pečovat.

Drahoš je svobodným zednářem

Mezi katolíky se šířila zpráva, že bývalý ředitel Akademie věd patří ke svobodným zednářům, tedy členům tajemného hnutí, jež dle vlastního vyjádření usiluje o mravní zdokonalení člověka a lidstva. O rozšiřování sdělení mezi věřícími na svém Twitteru informoval nejvýše postavený muž plzeňské diecéze Tomáš Holub, jenž se proti tvrzení zároveň ohradil.

„Jsem hluboce přesvědčen, že se jedná o zcela lživou a ničím nepodloženou diskreditaci,“ okomentoval biskup. „Prosím, sdělte můj postoj všem, kteří tuto lež berou vážně,“ vyzval uživatele sociální sítě posléze.



Jakým způsobem informace v katolických kruzích obíhá a zdali vrchní představitelé této církve podniknou určité kroky k jejímu popření, není jisté. Biskup Tomáš Holub na rozšiřující dotazy serveru Lidovky.cz odmítl reagovat.

Mezi katolíky se šíří, že Jiří Drahoš je zednář. Jsem hluboce přesvědčen, že se jedná o zcela lživou a ničím nepodloženou diskreditaci velmi podobnou té, jež byla použita proti Karlu Schwarzenbergovi před 5 lety. Prosím, sdělte můj postoj všem, kteří tuto lež berou vážně. — Tomáš Holub (@TomasHolubPB) 14. ledna 2018

Zeman automaticky postupuje do druhého kola

V nejostřejší fázi prezidentské kampaně se na sociálních sítích objevil hoax, který mířil na nepoučené fanoušky Miloše Zemana. Hojně sdílená výzva na sociálních sítích měla voliče přesvědčit o tom, že se v prvním kole prezidentských voleb vybírá soupeř pro úřadujícího prezidenta, který automaticky postupuje do druhého kola. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka se sdělení objevilo i v podobě letáků ve schránkách v Moravskoslezském kraji.

„Vážení voliči Miloše Zemana,“ zněl text letáku, jehož fotografii Ovčáček sdílel, „pokud chcete volit současnou hlavu státu Miloše Zemana, pak v 1. kole nikam nemusíte.“ Údajný leták tvrzení vysvětloval jako novinku letošního roku - obhajujícímu prezidentovi je díky ní prý zajištěn automatický postup do druhého kola. „Prosím, zůstaňte doma a přijďte až 25. a 26. ledna,“ stálo ve falešné zprávě. Základem letáku byl přitom vtip Jindřicha Šídla z recesistického pořadu.



Lživý leták, který se objevil ve schránkách v Moravskoslezském kraji. Vyzývám protikandidáty, aby se od této hnusné praktiky distancovali! pic.twitter.com/QuD6qE41X7 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 11. ledna 2018

„Kriminalisté započali prověřovat veškeré související informace. Žádáme občany, kterým byl předmětný leták s nepravdivým sdělením doručen, aby nás kontaktovali na lince 158. Za pomoc děkujeme,“ informovala ostravská policie v tiskové zprávě.



Drahoš je členem klubu, který usiluje o světovou vládu

Mezi Drahošovými odpůrci se rozšířila také zpráva, že někdejší šéf akademického ústavu byl členem České asociace Římského klubu. Ta podle konspiračních teoretiků může za mezinárodní spiknutí a je součástí plánu na Nový světový řád. Ten má ovlivňovat dějinami a světovou politikou ve prospěch jeho členů.

Římský klub je přitom think tank založený v roce 1968, jehož cílem je spojovat osobnosti z vědeckého sektoru a průmyslu. Mimochodem prognostikem pražské pobočky klubu byl po jejím ustavení v roce 1991 Drahošův současný oponent v boji o Hrad, Miloš Zeman. Zastával post prognostika a místopředsedy klubu, přičemž o vznik české větve klubu se velmi angažoval.

„Byl a je to od samého počátku čistě diskusní kroužek, kde se debatuje o různých otázkách doby. Vím to z přímé zkušenosti,“ řekl Drahoš s tím, že jistou dobu České asociaci i předsedal. Od roku 2010 se však činností spojených s think tankem neúčastní. Drahošovo členství ve čtvrtek potvrdil pro iRozhlas.cz současný predseda České asociace Římského klubu Pavel Nováček. „Pan profesor Drahoš se kdysi zúčastnil nějakých zasedání, byl členem, formálně asi ještě je členem, ale když se stal předsedou akademie věd, přestal se zúčastňovat z časových důvodů,“ uvedl předseda.



Drahoš podporuje nelegální migraci

Údajně pozitivní postoj Drahoše k nelegální migraci a takzvaným migračním kvótám je na sociálních sítích často zmiňovaným tématem. Drahošovi odpůrci ho v komentářích označují jako „vítače“ nebo „sluníčkáře“, což je pisateli vnímáno jako negativní. Drahoš přitom už v období před prvním kolem voleb uvedl, že řešením ekonomické migrace z Afriky je pomoc přímo v zemích původu. Vybídl také ke kontrolám na vnějších hranicích Evropy.

Ve čtvrtek se navíc v některých denících objevily inzeráty které hlásají „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše!“ a nabádají k volbě Zemana. Stejné sdělení mají i billboardy, které byly vylepeny o víkendu.

„Přesně tento typ lží a dezinformací jsem očekával. Je to obyčejná pomluva,“ pronesl prezidentský kandidát Jiří Drahoš v reakci na spornou inzerci. „Souhlasím pouze s částí Stop imigrantům. Nikdo z nás tady vlny imigrantů nechce,“ vysvětlil Drahoš. Server Lidovky.cz přinesl přehled Drahošových výroků o uprchlické krizi za uplynulé tři roky.

Zeman přijal muslimské jméno

Na sociálních sítích se v posledních dnech rovněž rozšířily fotografie Ivany Zemanové, manželky současné hlavy státu, v hidžábu. Doplňuje je varovný text, že Miloš Zeman přijal čestné muslimské jméno Šáh Al Ze Man a stal se z něj agent Arabů.

Prezident ve skutečnosti žádné takové jméno nepřijal. Fotografie, na nichž je jeho žena zachycena v tradičním muslimském oděvu, pochází z února 2015. Prezidentský pár tehdy při cestách po arabských zemích navštívil mešitu ve Spojených arabských emirátech.