V českém Silicon Valley zmizela dotace 300 milionů. Krizi jsem nevnímal, říká špičkový diplomat

PRAHA Zázemí pro rodící se firmy v oboru čistých technologií, patenty a výnos milion eur měsíčně, taková byla vize ambiciózního projektu vědecko-technologického parku Nupharo stejnojmenné firmy u Libouchce poblíž Ústí nad Labem. Vize se však proměnila spíš v noční můru, společnost se místo předpokládaného úspěchu a navzdory dotaci ve výši 300 milionů korun zmítá v insolvenčním řízení. Projekt má přitom záštitu bývalého špičkového diplomata Karla Kovandy, který nasbíral nepřeberné množství zkušeností v zahraničí a je předsedou dozorčí rady firmy.

Nupharo Park měli podpořit proslulé světové firmy jako IBM, Cisco či Dimension Data. Do projektu se nakonec nezapojili. Areál vybudovaný za 750 milionů korun více než dva roky od svého dokončení se jen stěží zaplňuje, firma kvůli insolvenci prochází složitou restrukturalizací a navíc se nad ní vznáší hrozba vracení dotace. Věřitelé si nárokují více než 300 milionů korun, největším z nich je zhotovitel areálu, firma Moravostav.

V září proběhlo u Městského soudu v Praze první jednání v rámci insolvenční řízení. Soud vyzval věřitele, aby podrobněji doložili své pohledávky. Nupharo Park pak musí dodat soupis svého majetku. Další jednání soudu je naplánované na 14. listopadu.

„Odklady, prosím, pomalé získávání nájemců, prosím, nedostatečné získávání dalších investorů, prosím. To všechno byly problémy, které existovaly. Ale že by dohromady představovaly krizi celého projektu, tak to jsem nevnímal,“ přibližuje svůj pohled v rozhovoru pro Lidovky.cz předseda dozorčí rady Nupharo Park Karel Kovanda, který mimo jiné vykonával funkci zástupce generálního ředitele pro zahraniční vztahy u Evropské komise.

Lidovky.cz: Na úvod bych se vás zeptal, za jakých okolností jste se stal členem dozorčí rady firmy Nupharo Park?

Byl jsem vyzván svými přáteli Milanem Gánikem (developer a hlavní autor projektu, pozn. aut.) a Janou Ryšlinkovou (Gánikova kolegyně, matematička, akademička a bývalá politička). Tito dva mě před několika lety oslovili v Lípě (volné sdružení vlivných politiků, byznysmenů či akademiků, pozn. aut.), čas od času tam jezdívám. Oslovili mě, jestli bych se nechtěl stát členem dozorčí rady. Mně to zalichotilo. Já jsem v té době byl ještě v diplomacii a dostat se jako diplomat k možnosti sledovat, jak funguje nově zřizovaný podnik na zelené louce, mě velmi zajímalo.

Lidovky.cz: Podívejme se nyní na stav parku. Podruhé v průběhu roku je v insolvenčním řízení, věřitelé si na něm nárokují tři sta milionů korun a avizovaní investoři jako IBM nikde. Jak si celý tento stav vysvětlujete?

Podívejte se, ABB (původní švýcarský investor, loni na podzim se ale z projektu stáhl, pozn. aut.) do podniku šlo a investovalo poměrně výrazným způsobem. E.ON myslím o tom také uvažoval, že tam vstoupí. A byly další menší podniky. Ale je pravda, že Nupharo zaostávalo za původně plánovaným harmonogramem výstavby. A v kritickou dobu se objevila významná, mně dodnes nepochopitelná roztržka uvnitř představenstva, v důsledku níž byl Milan Gánik napaden způsobem, který jsem považoval za nehorázný. Na hodinu byl z představenstva odvolán (léto 2016, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Už v té době měla firma potíže, v srpnu 2016 pak na sebe firma, prostřednictvím lidí z ABB, podala insolvenční návrh. Ale zeptal bych se, proč došlo k té roztržce?

To jsem nikdy nepochopil. A myslím si, že to nepochopil nikdo. Byly naprosto pochybná nařčení, že se Milan Gánik dopustil nejrozličnějších deliktů.

Lidovky.cz: Jakých deliktů se měl pan Gánik dopustit, můžete to rozvést?

Není to vůbec jasné. Ale přišlo mi to za vlasy přitažené, ne-li naprosto vymyšlené.

‚Krizových momentů jsem si nebyl vědom‘

Lidovky.cz: Jak se podle vás dostal projekt, jenž navíc získal dotaci ve výši 300 milionů korun od ministerstva průmyslu a obchodu do situace, kdy bojuje o svou existenci?

Já vám to neumím přesně vysvětlit, já to asi sám přesně nevím. Ale osobně mi nikdy nepřipadalo, že do chvíle, kdy došlo k té strašlivé roztržce, že by Nupharo bylo v kritické situaci.

Karel KOvanda Bývalý špičkový diplomat (* 1944) žije v Bruselu, několik let do roku 2010 působil jako zástupce ředitele pro zahraniční vztahy u Evropské komise.

Od června 2013 dva roky šéfoval reprezentační kanceláři ČEZ v Bruselu, kde byl spojkou energetického kolosu s Evropskou unií.

V září 2015 se Kovanda stal konzultantem renomované americké advokátní kanceláře Covington & Burling pro problematiku Evropské unie, od té doby už pro ČEZ pracuje jen jako konzultant.

Nejvíce zkušeností posbíral Kovanda jako diplomat. V letech 1993 až 1997 byl velvyslancem ČR u OSN, vedl přístupová jednání k NATO a v letech 1998 až 2005 byla u této organizace českým velvyslancem.

V roce 1970 emigroval do USA, kde vystudoval MIT, přednášel na univerzitě a byl manažerem v soukromém sektoru.

Lidovky.cz: Jste předsedou dozorčí rady, jak to nemůžete vědět?

Když jsem monitoroval situaci v Nupharo, nebyl jsem si vědom toho, že by tam byly krizové momenty. Odklady, prosím, pomalé získávání nájemců, prosím, nedostatečné získávání dalších investorů, prosím. To všechno byly problémy, které existovaly. Ale že by dohromady představovaly krizi celého projektu, tak to jsem nevnímal.

Lidovky.cz: Při pohledu na aktuální stav se nabízí úvahu, zda náhodou jen autorům projektu nešlo o to získat dotaci 300 milionů, aniž by měli celý projekt detailně promyšlený. Co soudíte o tomto pohledu?

Je to konstrukce. Já mám materiály ze samého počátku Nupharo Parku. Na jedné straně se mi zdá, že Nupharo Park od samého začátku věděl dobře, co chce rámcově udělat. Ovšem v detailu, který investor do toho půjde, na jaké průmyslové odvětví se nakonec se ten park zaměří, to všechno krystalizovalo až v průběhu doby.

Lidovky.cz: A nebylo to pozdě, nemělo to být jasné dávno předtím?

To je v podstatě jako s tou slepicí a vejcem. Tím chci říct, že na jedné straně vám do toho investor nepůjde, pokud neví, do čeho jde. Na druhé straně dotaci nedostanete, pokud nemáte investora.

Odpovědnost necítím, říká Kovanda

Lidovky.cz: Cítíte nějakou odpovědnost za to, že se do této kritické situace projekt dostal?

Mě to strašně mrzí, jak to dopadá. Ale odpovědnost necítím. Odpovědnost je u lidí, kteří způsobili roztržku v představenstvu.

Lidovky.cz: Jakou nyní hrajete úlohu v tom, aby se Nupharo Park podařilo zachránit, kampus zaplnit nájemci a skutečně z něj vytvořit slibovaný inkubátor pro novátorské firmy stojící na počátku svého rozvoje?

Já jsem teď v naprosto pasivní pozici. Velmi vzdáleně sleduji, co se tam děje. Pakliže se ukáže, že jednání s novým investorem dopadne dobře, tak si budeme všichni blahopřát. A to je asi vše, co dnes můžu říct.

Lidovky.cz: Jak to, že jste jako předseda dozorčí rady v pasivní pozici?

Potom, co byl pan Gánik z hodiny na hodinu odvolán z představenstva, jsem podal rezignaci na předsedu dozorčí rady. Jejím předsedou jsem zůstal, protože můj rezignační dopis nebyl vzat v potaz. V dozorčí radě tak figuruji teoreticky.

Lidovky.cz: Dokud jste v ní figuroval i prakticky, v čem přesně spočívala vaše práce?

Mojí rolí bylo hlavně monitorovat, aby představenstvo konalo to, co má, správně a řádně. Čas od času jsem dojížděl i na zasedání předsednictva, nejen na zasedání dozorčí rady, takže jsem sledoval, co se děje. Tu a tam jsem podepisoval dobrozdání o tom, že to, co představenstvo dělá, je v pořádku. Také jsem se snažil zúročit svou diplomatickou historii a porůznu ponoukal různá mezinárodní napojení, ze kterých nakonec bohužel nic nevzešlo.

‚Když v Americe nezbankrotujete, banka vám už nepůjčí‘

Lidovky.cz: Když se vrátíme v čase nazpět, co vás přesvědčilo, abyste místo v dozorčí radě vzal?

Jednak kamarádšoft s Gánikem a Ryšlinkovou, já jsem je znal jako ryzí lidi. V českém podnikatelském prostředí bych asi hned tak do takové funkce nešel, kdybych neměl stoprocentní jistotu o kvalitách lidí, kteří mě pozvali a se kterými bych měl spolupracovat. To byla jedna věc.

Lidovky.cz: A jaké byly ty další?

Nupharo Park se zaměřoval na strašně zajímavé věci. A umístění v Ústeckém kraji, kde je chronicky vysoká nezaměstnanost, mi připadalo velmi chvályhodné. Také byl chvályhodné zaměření na nové technologie, i když v té době nebylo přesně jasné, na které technologie by se park měl soustředit.

Lidovky.cz: Vzpomenete si, za jakých okolností jste pana Gánika a paní Ryšlinkovou poznal?

Já už jsem to zapomněl. Ale mám pocit, že Gánika znám hodně dlouho. Snad už z Ameriky, kdy jsem pracoval pro OSN. Myslím, že tehdy jsme se tam poznali. Janu Ryšlinkovou znám z Lípy, ale zdaleka ne tak dobře jako Milana Gánika a ne tak dlouho.

Lidovky.cz: Gánikova skupina CPP Development měla na začátku projektu Nupharo Park za sebou neúspěch s projektem komplexu na pražském Žižkově tvořeném desítkou výškových budov s téměř 600 byty. Realizace přitom trpěla spory investora s dodavatelem, docházelo k průtahům a projekt nakonec musel převzít nový investor, aby vše neskončilo fiaskem. Věděl jste o tomto projektu?

Věděl jsem o tom, to ano.

Lidovky.cz: A přesto se do dalšího projektu pana Gánika, tedy Nupharo Parku, šel?

Já jsem o tom takto nepřemýšlel, varování to pro mě nebylo. Jak možná víte, strávil jsem 20 let v Americe. A tam, když jste nezbankrotoval, tak už vám nikdo žádné peníze nepůjčí. Jinými slovy zvorat to jednou je důvod pro to, aby vám banka půjčila ještě jednou, abyste to mohl zkusit znovu. Je to jako zkouška ohněm. Jinak aniž bych zkoumal projekt, o kterém hovoříte, neměl jsem pocit, že by to bylo z Milanovy strany něco špatně udělaného. A když jsem ho potom viděl, jak funguje v Nupharo Parku, byl jsem až ohromen pílí, vynalézavostí a organizačními schopnostmi, které vykazoval.