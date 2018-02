Křesťané v dopise papežovi vyčítají Dukovi i ‚nekritickou podporu islamofobního Zemana‘

PRAHA Před pražským Arcibiskupským palácem protestovala skupina křesťanských aktivistů. Zároveň zveřejnili svůj dopis papeži Františkovi, ve kterém ho žádají, aby neprodlužoval mandát pražskému arcibiskupovi Dominiku Dukovi a jmenoval nového arcibiskupa. Na místo dorazilo i několik Dukových podporovatelů.

Křesťanští aktivisté si pro svůj happening vybrali Popeleční středu, kdy začíná půst a kdy si křesťané připomínají, že jsou prach a v prach se obrátí. Akci pořádá skupina katolických laiků, tedy těch, kdo nejsou kněžími ani řeholníky, nemají tedy podíl na církevní moci.



Na místo dorazilo více než deset Dukových odpůrců se škraboškami s nápisy „rozvedený, transžena, gay, uprchlík nebo samoživitelka“, které podle nich „představitelé současné církevní hierarchie často vylučují“. Před arcibiskupství přišlo asi sedm Dukových podporovatelů.



Duka koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí všichni katoličtí biskupové podat demisi. Papež mu ovšem může prodloužit mandát, což si ale někteří věřící nepřejí.

Svůj nesouhlas zveřejnili v dopise adresovaném papeži. Kritizují v něm Dukovo působení v čele tuzemské katolické církve, nelíbí se jim například, že „za dobu Dominikova působení došlo k výraznému sblížení trůnu a oltáře“. Dukův vztah k politikům odsuzují i v další části dopisu. „Příklon biskupa Dominika k nacionalismu a ke krajní pravici pak lze vidět nejen v jeho nekritické podpoře islamofobního prezidenta Miloše Zemana, ale také v jednoznačném odmítnutí solidarity s uprchlíky na Svatováclavské pouti v září 2017, anebo v blahopřejném dopise zaslaném předsedovi fašizující strany SPD Tomio Okamurovi,“ uvadí skupina křesťanů.

„Dopis v tuto chvíli, podepsalo 100 laiků a byl poštou odeslán do Vatikánu. Máme také podporu některých kněží,“ uvedl za organizátory filosof a křesťanský laik Jan Bierhanzl.

Duku podporují někteří poslanci

Dopis už dříve odsoudil český lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Kardinál je mým kardinálem a člověk, kterého si obrovsky vážím za jeho postoje v době komunismu a práci pro církev v době dnešní,“ uvedl tento týden na twitteru. Na Dukovu podporu vytvořil na internetu petici, pod kterou se během středy podepsalo více než sto lidí. „Kardinál není zastáncem politicky extrémních ani jinak vyhrocených názorů, snaží se na veřejnosti vystupovat jako mediátor,“ píše se v textu otevřeného dopisu papeži na podporu Duky. Podpis pod petici připojila třeba poslankyně Zuzana Majerová (ODS), rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula a několik duchovních.

Podporu Dukovi vyjádřil například i poslanec ODS Jan Skopeček, pro kterého je Duka mravní a názorovou autoritou. „V době každodenní relativizace tradičních hodnot je jeden z mála, kdo je dokáže bránit. Je tak lidsky nízké a trapné na něj ‚žalovat‘ dopisem ve Vatikánu. Ustál udávání za komunismu, věřím, že ustojí i tento dopis,“ uvedl na twitteru.

Ve věku 75 let musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež však demisi přijmout nemusí, stalo se tak třeba v případě Dukova předchůdce Miloslava Vlka, jemuž papež Benedikt XVI. mandát v roce 2007 o dva roky prodloužil. Podle Bierhanzla není ani tak důležité, kdo by mohl být Dukovým nástupcem, jako to, aby jeho funkci převzal někdo jiný.