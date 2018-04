Krutý žert nebo geniální marketing? Kazma prý opět udeřil, obětí se měl stát Leoš Mareš

PRAHA V úterý zveřejnil Leoš Mareš video, ve kterém světu popsal údajný brutální vtípek, kterým si z něj vystřelil tvůrce pořadu One Man Show, moderátor vystupující pod jménem Kazma. To všechno kvůli sázce, kterou Mareš uzavřel o své luxusní Ferrari.

Moderátor Leoš Mareš před měsícem uzavřel sázku se svým kolegou moderátorem Patrikem Hezuckým, podle které měl až do svého úterního koncertu v pražské 02 Aréně jezdit výhradně v trabantu. Podle sázky by kdokoli, kdo Mareše uvidí v jiném autě než trabantu, dostal moderátorovo Ferrari Spider. Toho se podle Mareše rozhodl využít právě Kazma Kazmitch, který si měl na moderátora Evropy 2 připravit krutý žert.

Mareš v osmiminutovém videu popisuje jak v pondělí před šestou ráno vyrazil do práce, jak jinak než trabantem. „Zažil jsem šok, nejdřív jsem viděl dva přejeté kance a pak jsem viděl dopravní nehodu, která vypadala strašně tragicky,“ říká Mareš, který na videu vypadá skutečně unaveně.

„Byla tam multikára s kůly na korbě. Ta nabourala auto s tím, že jeden z těch kůlů byl proražený předním sklem. Byl tam zaklíněný člověk, který chroptěl,“ popisuje moderátor. Podle Mareše muž vypadal ve vážném stavu, okolo prý navíc pobíhala křičící paní, která měla Mareše prosit o pomoc. Podle svých slov z toho byl jednačtyřicetiletý moderátor absolutně vyvedený z míry. Žena měla prý volat záchranou službu.



„Vzal jsem si od té paní telefon a paní z linky záchranky mi řekla sanitka už jede. Do toho ta paní pořád křičela, že jí zemře manžel, ten mezitím chroptěl v tom autě. Paní na lince mi řekla, že by potřebovala, abych zkusil s tím nabouraným autem trochu couvnout zpátky. Tak jsem couvl, ulevilo se mi, když jsem viděl, že pánovi se udělalo líp. A najednou se na mě pán kouknul a všude byly kamery,“ vypráví o svém údajném zážitku Mareš.



V tu chvíli se měl na místě objevit i Kazma, který Marešovi řekl, že ho nachytali řídit jiné auto, než trabanta. „V prvním okamžiku jsem to vůbec nepochopil,“ svěřil se fanouškům Mareš. Podle něj se mu hlavně ulevilo, že se nic nestalo, vše prý vypadalo velmi reálně. „Mám z toho trauma, prožil jsem minuty, kdy jsem se snažil zachraňovat lidský život. Ostatní to brali jako televizní show, ale já na to musím pořád myslet,“ říká ke konci videa Mareš s tím, že by se raději soustředil na koncert, který ho čeká.

Nepochopím, kam až lidé mohou zajít, napsala Marešová

Na Instagramu už ve videu reagoval i Patrik Hezucký, se kterým Mareš sázku uzavřel. „Sázku měl Leoš prohrát, kdybych ho nachytal, jak se rozvaluje někde v Mercedesu, kde si myslí, že ho nikdo nevidí. Ale když si myslel, že zachraňuje lidský život? To ne, takhle jsme to tedy nemysleli,“ říká v příspěvku Hezucký.



Na síti se už ozvala i Marešova manželka Monika. „Nikdy nepochopím, kam až jsou lidi schopni zajít. Ať už je to ze smutku, zoufalství, pro zábavu nebo dokonce to dokážou schovat za ‚dobrou věc‘. Jsou 3 hodiny ráno a místo toho abychom spali, tak s člověkem, kterého miluji a má to největší srdce, co jsem poznala, řešíme něco, co ani neumím slovy popsat,“ komentuje údajný incident na síti Monika Marešová.

Reakce na internetu jsou sporné. Někdo vidí v údajném incidentu jen obratnou reklamu před Marešovým velkým koncertem (spousta Kazmových vtípků je navíc dopředu domluvená), jiní se stavějí za Mareše a tvrdí, že tenhle vtip už byl hodně za čárou. Mareš ve videu také říká, že se začal shánět po nějaké nadaci, která pomáhá obětem dopravních nehod. Shodou náhod Kazma jednu nadaci tento měsíc založil.



Lze předpokládat, že videa z místa krutého žertu se objeví v Kazmově One Man Show, kde se také dozvíme, jestli se jednalo jen o jeden velký žert i z Marešovy strany.