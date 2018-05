Ve sněmovně se nebude jednat o misích v Pobaltí, tvrdí Babiš. KSČM k nim má výhrady

PRAHA KSČM nemá problém s posílením misí české armády v Mali, v Iráku a v Afghánistánu. Po jednání vlády to ve středu novinářům řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), který s komunisty jedná o podpoře vlády pro druhý pokus o její sestavení. Sněmovna bude o posílení zahraničních misí jednat v pátek, podle Babiše ale na programu nebude debata o rozšíření kontingentu v Pobaltí, proti kterému má KSČM výhrady.

KSČM kritizovala návrh vládního prohlášení chystaného kabinetu ANO s ČSSD kvůli závazku posilovat české zahraniční mise. Babiš ve středu uvedl, že o formulaci ještě jednal s předsedy KSČM a ČSSD Vojtěchem Filipem a Janem Hamáčkem. „KSČM nemá, jak jsem to pochopil, problém s navyšováním našich vojáků v Iráku, v Mali a v Afghánistánu,“ řekl Babiš. V Pobaltí by se podle něj počet vojáků neměl nyní měnit. Mandát pro armádu v Pobaltí platí do konce ledna 2019.



Ještě letos by mělo v případě schválení návrhu odjet do Afghánistánu až o 140 vojáků více. Česká armáda má nyní v zemi mandát na 250 vojáků, kteří působí v Kábulu a na základně Bagrám. Nově by se měli vydat do province Lógar, kde by cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.

V Mali se má mandát zvýšit z 50 na 120 lidí. Česká armáda chce mít v zemi další jednotku, která by hlídala či doprovázela vojáky výcvikové mise Evropské unie. Působnost českého zapojení by se zároveň měla rozšířit i na okolní země takzvaného Sahelu, a to v souvislosti s připraveným novým unijním mandátem mise, který by měl začít v roce 2018. Do mise OSN, která také v Mali působí, by se mohl zapojit malý expertní tým. Tato jednotka by měla mít do 30 vojáků.

Více vojáků, až 110 místo nynějších 65, má zamířit také do Iráku. Příští rok by do země mohla vyjet chemická jednotka. Armáda navíc čeká na vyjádření NATO, které v Iráku plánuje spustit vlastní misi. České jednotky by pak mohly být do této mise zapojeny a případně v ní i posíleny.