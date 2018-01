Výsledek setkání KSČM a ANO. Komunisté mohou podpořit vznik vlády, pokud se dohodnou na programu

PRAHA KSČM bude s hnutím ANO pokračovat v jednáních o programu, strany kvůli tomu vytvoří expertní týmy na jednotlivé oblasti. Pokud by dospěly k závěru, KSČM by aktivně podpořila vznik vlády. Po úterním setkání zástupců obou subjektů to řekl novinářům předseda komunistické strany Vojtěch Filip. Strany se podle něj blíží dohodě v otázce sociálního bydlení, jednání se posunula například v pohledu na surovinovou politiku či plán růstu minimální mzdy.

Filip v úterý zopakoval, že KSČM připouští nanejvýš toleranci kabinetu. „Do té vlády nevstupujeme, protože máme výrazně jiný pohled na zahraniční politiku,“ uvedl. Problém pro komunisty nepředstavuje to, že byl premiér Andrej Babiš (ANO) vydán k trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda. „My stojíme za principem presumpce neviny,“ uvedl Filip. KSČM tak na Babiše pohlíží jako na nevinného, dokud nebude případně odsouzen.



Vyjednávači ANO a KSČM se podle Filipa posunuli v pohledu na surovinovou politiku. „Zařadili jsme do toho velmi výrazně otázku ochrany vodních zdrojů a nakládání s vodou,“ uvedl. Shoda se blíží v otázce výstavby sociálních bytů, dál budou jednání pokračovat i v případě revize církevních restitucí, dodal.

Zástupce ANO ještě čeká jednání s ODS a KDU-ČSL

ANO zahájilo druhé kolo rozhovorů o vládě s ostatními sněmovními stranami minulý týden, protože jeho jednobarevná menšinová vláda neuspěla u poslanců se žádostí o důvěru. Dosud zástupci ANO jednali s ČSSD a SPD, ve středu se setkají ještě s ODS a KDU-ČSL.

Sociální demokraté minulý týden předložili ANO své programové požadavky pro případnou vládní spolupráci. Patří mezi ně proevropské směřování země, plnění závazků v NATO nebo podpora mladých rodin a seniorů. Sociální demokraté také odmítají, aby ve vládě byla trestně stíhaná osoba. Vzhledem ke stíhání předsedy ANO Andreje Babiše kvůli dotacím pro farmu Čapí hnízdo rovněž nechtějí, aby ANO kontrolovalo ministerstva financí, vnitra a spravedlnosti. Vedení ANO v pondělí potvrdilo, že jeho jediným kandidátem na premiéra zůstává navzdory stíhání Babiš.

Hnutí SPD na schůzce s ANO jednalo o programových prioritách obou uskupení. SPD požaduje například hmotnou odpovědnost politiků, přijetí zákona o referendu včetně možnosti hlasovat o vystoupení z EU nebo nulovou toleranci nezákonné migrace.