Akční ikona v netradiční roli. Sylvester Stallone se představí jako zapomenutý superhrdina

LOS ANGELES Režisér Julius Avery připravuje film Samaritán (Samaritan). V něm se Sylvester Stallone vtělí do mocného superhrdiny, kterého záchrana světa povolá zpět ze zaslouženého důchodu.

Než jádro akční podívané v Hollywoodu ovládli superhrdinové, kralovali mu akční hrdinové jako byl Sylvester Stallone nebo Arnold Schwarzenegger. Snímek Samaritán chce spojit to nejlepší z obou světů - minulého i současného.

Sylvester Stallone začínal v rozpočtem skromné sérii Rocky. Pak ale přišli Rambo, Cobra a Demolition Man. Prvního superhrdinu či alespoň postavu podle komiksu si Stallone zahrál v roce 1995, když ztvárnil Soudce Dredda, postavu, která od roku 1977 vycházela v komiksových vydáních britského nakladatelství 2000 AD.



Herec se jinak zdatně všem superhrdinkům vyhýbal až do nepatrné roličky ve filmu Strážci Galaxie 2. V něm si zahrál Starhawka, hrdinu původní komiksové série stejného jména.

O ději filmu Samaritán toho zatím známo příliš není. Stallone by měl hrát superhrdinu ve výslužbě, o kterém je řada lidí přesvědčená, že je po smrti. Malý chlapec, jenž v životě potřebuje otcovskou figuru, hrdinu vyhledá.

„Uvidíme Sylvestra dělat věci, které již dlouho nedělal. Bude to nápadité,“ popsal film režisér Avery (Overlord, Syn zmaru) pro web Total Film. „Bude to svěží a já doufám, že to diváky nakopne,“ dodal.