Americký štáb Mission: Impossible chce v Polsku vyhodit do povětří most. Místní jsou ale proti

Po koronavirové pauze se znovu rozbíhá natáčení sedmého dílu americké akční ságy Mission: Impossible. Filmaři si v Polsku, kde se snímek bude natáčet, usmysleli, že vyhodí do povětří více než sto let starý most. Musí do dubna přesvědčit naštvané místní obyvatele.

Produkce nákladného akčního trháku Mission: Impossible 7 se do Polska přesune právě v dubnu příštího roku. Série je známá efektními kaskadérskými kousky a výbuchy. Ani nový díl by neměl být výjimkou. Problém nastal ve chvíli, kdy si producenti filmu naplánovali, že do povětří vyhodí skutečný most z roku 1909, který stojí u polské vesnice Pilchowice. Most je od roku 2016 v havarijním stavu a nepoužívá se. Náměstek ministra kultury Pawel Lewandowski proti jeho odpálení nic nenamítá. Argumentuje, že most kvůli svému stavu nemůže být považován za památku a filmaři stejně odpálí jen jeho malou část. Dodává, že zničení mostu ve filmu může na Polsko ve světě upozornit a přinést peníze z turistického ruchu.

Místní jsou ale proti. I přes svůj havarijní stav má pro ně most citovou hodnotu. Pokud se producentům povede uspět v nesnadném úkolu a obyvatele přesvědčit, pravděpodobně budou muset sáhnout ještě hlouběji do kapsy a most posléze i opravit. Nový díl Mission: Impossible se potýkal s odklady kvůli koronaviru. Do kin by měl dorazit až v září příštího roku. .