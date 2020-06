AUDIO: Dvojnásobně nominovaná Bára Zmeková vydává remixové album. Poslechněte si ho celé

Ještě předtím, než se rozhodne, zda dvě letošní nominace v cenách Anděl (kategorie Zpěvačka roku a Objev roku) promění písničkářka Bára Zmeková ve vítězství, vychází remixové album LNVS (rmxd). Podkladem pro album byly písně z úspěšného alba Lunaves, které vyšlo vloni na CD a letos na vinylu. O remixové podoby se postarali spřátelení čeští i zahraniční producenti. Portál Lidovky.cz přináší stream celého alba.

„Baví mě, když jednou za čas mohu pracovat na písni, která má předem vyhrazené hrací pole, ať už jde o cover, nebo remix, a chtěla jsem takové hrací pole vytvořit i pro svoje přátele producenty. Mým hlavním tahounem byla zvědavost, protože moment, kdy slyšíte remix poprvé, je neopakovatelný. Je to zajímavý proces, kdy jsou písně rozebrané na molekuly a sestavené v něco nového, co má jasnou souvislost s originálem, ale zároveň ho to posouvá do nového vesmíru,“ vysvětluje svůj nápad Bára Zmeková.

Na kompilaci LNVS (rmxd) se setkávají producenti z ostravského elektro-akustického projektu FORMA Robert Forman a Michal Princ nebo mladý lo-fi producent Claviq. Nově se k nim přidali také bubeník a producent Petr Hanák aka Lang Biank (Katarzia, Fallgrapp) či zpěvačka a producentka Awali. Ze zahraničních producentů se na albu představuje zpěvačka a producentka Ivana Mer (Slovensko) a kolumbijský DJ a producent KillaBeatMaker, který ve své hudbě čerpá z afro-kolumbijských kořenů a folklorní hudbu propojuje s urban beatem.

K písni Kostra vychází také klip, na němž Bára spojila síly s Petrem Hanákem, autorem tohoto remixu. Společně pak s fotografem Danielem „danthe“ Kovářem, režisérem a hercem Danielem Možnarem a fotografem Petrem Zmekem vytvořili obrazovou koláž na hranici snu a reality.

Nové remixové album LNVS (rmxd) je tak barevnou hudební směsí různých žánrů a přístupů, jejímž pojítkem je hlas Báry Zmekové. Vizuál alba vytvořila Anna Wdowka a o master se postaral Tomáš Karásek z Gargle and Expel.

Křest alba proběhne v rámci speciálního Svatojánského koncertu 23. června v karlínském Přístavu 18600, na němž Bára Zmeková vystoupí s celou kapelou. Protagonistka bude dále k vidění například na Hradeckém Slunovratu a dalších festivalech nebo na podzimním Lunaves Tour. Album vychází na domácím labelu Tranzistor 12. června 2020.