Beru za to odpovědnost, otočil Plácido Domingo v případě sexuálních obtěžování

LONDÝN/MADRID Španělský operní pevěc Plácido Domigo se omluvil obětem, které měl během své kariéry sexuálně obtěžovat. Domingo dříve všechna nařčení popíral, ale Americký cech hudebních umělců přišel s definitivním potvrzením Domingovy viny. Pěvcova omluva zároveň obětem dodala odvahu a objevila se nová nařčení.

„Posledních několik měsíců jsem měl čas zamyslet se o obviněních, která proti mě vzneslo mnoho mých kolegů. Respektuji, že se tyto ženy konečně našly odvahu promluvit. Já se moc omlouvám za všechnu bolest, kterou jsem jim způsobil. Za své jednání přebírám veškerou zodpovědnost. Poučil jsem se z toho,“ slibuje zpěvák v oficiálním prohlášení.

Plácida Dominga ze sexuálního obtěžování obvinilo nejméně 27 žen. V incidentech datovaných již od osmdesátých let je měl nutit k polibkům, osahávat je a dožadovat se fyzického kontaktu. Domingo ale dříve všechna nařčení popíral a tvrdil, že se vždy vše dělo na základě oboustranného souhlasu.

Zpěvák pravděpodobně změnil svou výpověď poté, když Americký cech hudebních umělců (AGMA) přišel po dlouhém vyšetřování s definitivním závěrem, že se Domingo skutečně sexuálního obtěžování dopouštěl. „Od flirtování až po nedovolené osahávání, v práci i mimo ni,“ uvádí se v závěrečné zprávě. Je v ní také uvedeno i to, že obtěžovaných žen bylo mnohem více, ale bály se kvůli hrozbě odvety vyjít na veřejnost.

Domingova „otočka“ přiměla další ženy, aby vyšly ven se svým příběhem. Jednou takovou je i uruguayská sopránistka Luz del Alba Rubiová. „Skolili jsme Goliáše. Teď už se žádná z jeho obětí nemusí být promluvit,“ prohlásila. „Nejdřív to všechno popíral, pak si hrál na oběť a nyní se snaží najít vykoupení. Jestli to opravdu myslí vážně, měl by se nám omluvit z očí do očí. Některé z nás trpěly třeba i dvacet let. Měl by nás poprosit o odpuštění,“ dodává.

Po celé Americe se mezitím ruší plánované Domingovy koncerty. Zbytek světa ale přimhouřil oko a zpěvák od provalení celé kauzy vystupoval již například v Rakousku, Maďarsku nebo Rusku.