Beth Hart má za sebou úspěšný pražský koncert a hned vyhlašuje další termín

Sotva americká zpěvačka Beth Hart včera odzpívala svůj další úspěšný koncert před zcela zaplněným Forem Karlín v Praze, už oznamuje termín svého dalšího koncertu. Na stejné místo se vrátí 6. prosince příštího roku.

Beth Hart má za sebou velice zajímavou sezónu. V lednu vydala nové studiové album Black Coffee, svou již třetí spolupráci s proslulým kytaristou Joem Bonamassou, v dubnu vydala živé CD a DVD Front and Center se záznamem koncertu z New Yorku a tento týden se chystá vydat další live CD, a to záznam londýnského koncertu z letošního britského turné.

Mezitím stihla nadvakrát projet USA, v dubnu celou Velkou Británii, v červnu Kanadu. Evropu letos poprvé navštívila již v květnu a druhá část jejího koncertního tažení starým kontinentem začala v říjnu. Po pražské zastávce ve Foru Karlín 29. listopadu se vydá přes Chorvatsko, Srbsko a Bulharsko na Ukrajinu. Letošní rok zakončí v Bombaji v Indii.

Hyperaktivita Beth Hart ovšem v žádném případě neskončí s letošním Silvestrem. Podle nejnovějších zpráv zpěvačka vydá v druhé polovině roku nové sólové studiové album, se kterým vyrazí na turné, a právě s tímto albem se 6. prosince příštího roku vrátí do Fora Karlín. Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal.