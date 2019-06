Blues Alive 2019 přiveze velké ženské hlasy, kytarové mistry a hudbu z Louisiany

Čtyřiadvacátý ročník mezinárodního festivalu Blues Alive dnes zveřejnil kompletní program. Přehlídka, která letos v lednu získala prestižní americké ocenění Keeping The Blues Alive Award, se uskuteční ve dnech 14. až 16. listopadu tradičně v Domě kultury v Šumperku.

„Úspěch předchozích ročníků Blues Alive, zejména toho loňského, který byl dlouho dopředu vyprodán a jeho program měl velký ohlas u návštěvníků i v médiích, nás zavazoval k velmi zodpovědné práci na nadcházejícím ročníku. Nechtěli jsme naše věrné návštěvníky zklamat a vážili jsme skutečně každé jméno umělců, které na festival zveme,“ říká ředitel festivalu Vladimír Rybička.

Jedenašedesátiletý Kenny Neal, jehož koncertem festival v sobotu večer vyvrcholí, je jednou z nejznámějších osobností americké bluesové scény. „Hráč na všechny druhy kytar, ale také výborný harmonikář, zpěvák a autor písní, přijíždí do České republiky právě v roce, kdy zvítězil v prestižních Blues Music Awards a stal se mužskou osobností roku v kategorii současného blues,“ zdůrazňuje redaktor kulturní rubriky LN a dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

První jednání mezi umělcem a festivalem o jeho letošním angažmá mimochodem proběhla letos v lednu v Memphisu, kam si zástupci Blues Alive jeli převzít prestižní cenu Keeping The Blues Alive Award: během memphiského festivalu International Blues Challenge zde Kenny Neal se svou kapelou vedl noční jam session hostů.

Louisianskou hudební scénu bude částečně zastupovat také hvězda čtvrtečního festivalového večera, legendární sedmdesátiletá pianistka a zpěvačka Marcia Ball. „Přestože pochází ze sousedního Texasu, její hudba je velmi výrazně ovlivněna louisianským ´swamp blues ´ a tamní tradicí klavírní hry. Spolupracovala ostatně i se samotnou královnou neworleanského soulu Irmou Thomas,” říká Ondřej Bezr. Marcia Ball je držitelkou letošní Pinetop Perkins Award, jež je v rámci Blues Music Awards udělována nejlepším hráčům na klávesové nástroje.

Headlinerem pátečního festivalového koncertu bude dvaapadesátiletý Ronnie Baker Brooks, syn jedné z největších legend chicagského blues Lonnieho Brookse (1933-2017). V otcově kapele Ronnie získával jako basista a doprovodný kytarista v 80. letech první muzikantské zkušenosti. Sólově debutoval v roce 1998 a dnes patří k hlavním exponentům chicagské hudební scény.

Velmi zajímavá jména nabízejí i další koncertní bloky. Ve čtvrtek zahraje na Blues Alive například vynikající americká skupina Delta Moon, pro kterou je typické obsazení se dvěma slide kytarami. Nebude chybět fenomenální texaský kytarista Doyle Bramhall II, který je kromě vlastní tvorby známý jako dlouhodobý člen doprovodné kapely Erika Claptona, ale i spoluhráč dlouhé řady dalších hvězd rockové i bluesové scény – za všechny jmenujme Rogera Waterse, Tedeschi Trucks Band, Dr. Johna, Gregga Allmana a další.

Téhož večera šumperským Domem kultury bude také rezonovat skutečně velký ženský hlas patřící Lizz Wright. Zpěvačka, která ve své tvorbě slučuje rhythm and blues, gospel a jazz, se do České republiky vrátí rok po mimořádně úspěšném vystoupení na pražském festivalu Struny podzimu, kdy naplnila staroslavnou Dvořákovu síň Rudolfina.

Páteční program nabídne hned několik zcela rozdílných pohledů na bluesovou hudbu. Na Blues Alive se po třech letech vrátí tvrdá a razantní francouzská kapela Dirty Deep, syrovou hudbu vycházející z nejhlubších kořenů a velmi specifický způsob hry na slide kytaru přiveze ze Spojených států další legenda v letošním programu Watermelon Slim a na louisianskou nit naváže jeden z letošních objevů, skupina Beaux Gris Gris and The Apocalypse.

„Její zpěvačka Greta Valenti, rodačka z Louisiany, se obklopila britskými hudebníky a výsledkem je moderní soulbluesové písničkářství s pořádnou dávkou tajemné ‚bažinaté‘ atmosféry. Ostatně, název jejich letošního debutového alba Love & Murder napovídá leccos...,” doplňuje Ondřej Bezr.

Také v poslední, sobotní festivalový večer představí Blues Alive hned několik aktuálních objevů současné scény. Petří mezi ně americký Noah Wotherspoon Band, jehož frontman v roce 2015 získal cenu pro nejlepšího mladého kytaristu na memphiském International Blues Challenge, dvacátnickou generaci kytaristů rozšíří vedle něj také Matt Long, frontman britské kapely Catfish, jež se může pyšnit významným ostrovním oceněním British Blues Award, anebo Zach Day, bluesový písničkář ze stejné lokality, z níž přijely jedny z hlavních hvězd minulého ročníku, North Mississippi Blues Project. Ostatně, právě jeden z loňských účinkujících Robert Kimbrough pořadatelům Blues Alive Zacha Daye doporučil.

Všechny tři večerní koncerty jako vždy zahájí skupiny, které zvítězily v letošním a v loňském Blues Aperitivu: Kiero Grande, Tony Bigmouth Pearson a Beans And Bullets ze Slovenska a Caramel Black, Forsal a Silesian Hammond Group z Polska.

Z programu mimo hlavní večerní koncerty stojí za zvláštní upozornění páteční odpolední dvojblok v šumperském H-Clubu. Na něm vystoupí výtečná britská kytaristka Gwenifer Raymond, která aktivně bádá v nejranějších formách bluesové hudby, a český bluesový písničkář Jan Fic v unikátním projektu s osobností alternativní scény Martinem E. Kyšperským, připraveném výhradně pro Blues Alive na základě letošního Ficova debutového alba Město které sklidilo mimořádný ohlas u posluchačů i u kritiky.

Tradiční sobotní tematické odpoledne letos ponese název „Jazz Alive“. Slovní hříčka jasně napovídá, jaký žánr bude tentokrát v centru pozornosti. Zahrají tři domácí formace: Vertigo, Jaromír Honzák Quintet a Muff. „V těchto třech kapelách se objeví vlastně téměř všechny největší osobnosti střední generace současné české jazzové scény. Vesměs velmi kvalitní, známí a tudíž i vytížení muzikanti. Dostat je v jeden den na jedno místo považuji za logistický zázrak,“ říká uzavírá Ondřej Bezr.

Vstupenky na 24. ročník festivalu Blues Alive se začnou prodávat 17. června od 14 hodin v předprodejní síti GoOut a v pokladně Domu kultury v Šumperku. Informace o možnostech ubytování a další detaily programu naleznete na www.bluesalive.cz a festivalovém profilu na Facebooku.

Blues Alive je největší mezinárodní festival svého žánru ve střední Evropě. Za 23 let své existence se propracoval k pozici světově uznávané přehlídky, respektované i v kolébce bluesové hudby, Spojených státech amerických. To se potvrdilo právě letos, kdy Blues Alive získal od americké The Blues Foundation, zastřešující organizace svého žánru, nejvýznamnější ocenění, které může nehudebník získat, Keeping The Blues Alive Award. Zástupci organizátorů festivalu je osobně převzali 25. ledna v americkém Memphisu.

Blues Alive od svého začátku v roce 1996 představuje jak absolutní legendy blues, tak jeho současné největší hvězdy, ale vyhledává doma i v zahraničí také čerstvé objevy. Soustřeďuje se nejen na tradiční provedení bluesové hudby, ale i na nejrůznější výboje, hledačské projekty na bázi blues a hudbu, která s blues souvisí v druhém plánu. To vše s cílem pro české, ale už i zahraniční posluchače, jichž se do Šumperka o festivalovém víkendu sjíždí stále více, přinést relevantní informaci o aktuálním stavu blues, které je kořenem celé současné populární hudby.