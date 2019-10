Bratrstvo neohrožených bude pokračovat. Cenami ověnčený seriál od HBO převezme Apple

LOS ANGELES Válečná minisérie Bratrstvo neohrožených televize HBO byla dlouhou dobu kriticky nejlépe hodnoceným seriálem na světě. Seriál se dočkal volného pokračování v podobě neméně úspěšného seriálu Pacifik. Na úspěch obou se pokusí navázat společnost Apple. Ke spolupráci si přizvala i původní producenty - Stevena Spielberga a Toma Hankse.

Server Deadline přinesl informace o tom, že chystaná minisérie by měla mít okolo osmi hodin a stát ohromných 200 milionů dolarů. Děj bude o letcích z amerických bombardérů, čemuž nasvědčuje i zdrojový materiál, kniha Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany (česky vyšla pod názvem Vládcové nebes, 2013, nakladatelství Computer Press) spisovatele Donalda L. Millera.

Hlavními postavami budou členové Osmé letecké armády, které se přezdívalo Mocná osmá. Ti měli tu „čest“, že mohli bombardovat cíle přímo uprostřed Německa.



Přesun „do vzduchu“ se jeví jako logický krok. Bratrstvo neohrožených se věnovalo standardní armádě Spojených států, Pacifik se zaměřil na „mariňáky“. Oba dva původní seriály ale byly pro HBO ohromným úspěchem. dohromady získaly 43 nominací na televizní ceny Emmy, proměnily jich 14. Podle Deadline se nového seriálu měla také původně chopit HBO, ale nakonec projekt pro finanční náročnost přepustila Applu.

Apple si na konkurenci chystá velmi těžký kalibr. Společnost minulý týden například oznámila, že podepisuje exkluzivní několikaletou smlouvu s režisérem Alfonsem Cuarónem. Trojnásobně oscarový filmař na sebe v poslední době upozornil hlavně černobílou Romou.