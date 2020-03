Březnové knižní tipy. Objevte Šikmý kostel, Vrány nebo nově ilustrované Fimfárum

PRAHA Dny se postupně prodlužují a sluníčko láká ke čtení na zahradě a v parcích. Mezi novinkami, které si k takovému lenošení můžete pořídit nebo vypůjčit, jsme vybrali románovou kroniku ztraceného města, učebnici komiksu, pohádku nebo investigativní reportáž.

Šikmý kostel

Románová kronika ztraceného města začíná v roce 1894 poutí havířských žen za solí do Wieliczky, kde se čtenář poprvé setkává s Barborou, jejími dcerami a Julkou, jejichž osudy se v průběhu času značně proplétají. Šikmý kostel Karin Lednické posléze zaměřuje svou pozornost na obrovské důlní neštěstí, které pohřbilo 235 mužů a zanechalo po sobě nejen vdovy a sirotky, ale i změny, které musela řada rodin přijmout. Kniha ve čtyřech částech vypráví o životě na těšínsku, o první světové válce, o vztahu k Bohu i o vytyčení československých a polských hranice. Knihu vydalo nakladatelství Bílá vrána.

Vrány

Novinka od Petry Dvořákové způsobila doslova lavinu pochvalných recenzí na české bookstagramové scéně. Na 184 stranách vypráví Dvořáková příběh dvanáctileté Báry a její mámy. Pohledy těchto postav se střídají, čímž umožňují stejnou situaci vidět z obou stran. Bára disponuje obrovských výtvarným talentem, pro který nemá doma nikdo pochopení. Bářina máma mnohem více doceňuje starší dceru, se kterou nejsou problémy a která hned všechno udělá. Bára ji naproti tomu rozčiluje téměř vším. Zastání nemá Bára ani v otci. Jediný, kdo ji nabídne oporu, je její učitel výtvarné výchovy, který si všimne jejího talentu. Zatím se Bára trápí a bojuje nejen s přísnou matkou toužící po dokonalosti, ale i bolestivými tresty. Knihu vydalo nakladatelství Host. Vrány vyšly také jako audiokniha u OneHotBook, kterou namluvily Veronika Khek Kubařová a Andrea Černá.

Kim Čijong — ročník 82

Jaké je být ženou v Jižní Koreji? Na tuto otázku se pokouší odpovědět autorka Čo Namdžu v románu Kim Čijong — ročník 82. Jméno hlavní hrdinky je symbolické. V roce 1982 mělo jít o nejčastější jméno dávané korejským dívkám. „Téměř každý tak ve svém okolí zná nějakou „Kim Čijong“, která od útlého dětství přes školní léta, později v manželství a v zaměstnání postupně zažívá drobné ústrky, obtěžování i zjevnou diskriminaci,” popisuje pozadí příběhu nakladatelství Host, které knihu vydalo. Právě diskriminace, se kterou se musí jihokorejské ženy denně vypořádat, je hlavním tématem knihy. „Jednoho dne však hlavní hrdinka začne mluvit jinými hlasy. Hlasem své kamarádky, své matky… Manžel jí domluví návštěvu psychiatra a ona mu vypráví svůj příběh, který je zároveň příběhem všech korejských žen.”

Sněžím! Deník bílé mafie

Investigativní novinář a současný šéf webového zpravodajství iROZHLAS.cz vydává svou druhou knihu. V té se zaměřil na rozkrytí machinací a korupce v českém zdravotnictví. „Jako ukázkový případ si vzal kauzu ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého, který byl odsouzen na 9 let a proslul v médiích tím, že si o svém korupčním, finančním i kokainovém tažení vedl barvitý deník,” uvádí nakladatelství Zeď pod jehož hlavičkou Sněžím! Deník bílé mafie vyjde v rámci Velkého knižního čtvrtku. Ten připadá na 19. března. Stejně jako ve své první knize Operace Rath, i zde využívá Kedroň odposlechů. Nechybí ani citace z Dbalého deníku. Operaci Rath sepsal Kedroň během svého působení jako vedoucí serveru Lidovky.cz, kde se kauze věnoval.

Fimfárum

Oblíbená klasika z pera Jana Wericha vychází poprvé s ilustracemi Terezy Bartůňkové. Až do teď zdobily souborné vydání pohádek ilustrace Jiřího Trnky. Nakladatelství Albatros, které Fimfárum publikovalo, se tak vydalo podobnou cestou jako například v případě Malého prince. Známé ilustrace autora Antoine de Saint-Exupéryho nahradily ty od Elišky Podzimkové. Fimfárum obsahuje devatenáct pohádek včetně Královny Koloběžky první, Třech veteránů nebo Palečka. Na pohádku vsadilo i nakladatelství Fragment, které vydalo knihu Jak myška hledala kamarády. Autorka Nina Mav Hrovatová spojila síly s ilustrátorkou Kristinou Krhinovou. Společně vytvořily příběh myšky, která by si přála nalézt kamarády. Každé zvíře, které potká, se jí podaří něčím urazit. A stejně jako v jiných dětských knihách, i tato nabízí určité ponaučení, a to že nezáleží na tom, jak kdo vypadá, ale kdo jaký je. Kniha zároveň obsahuje i anglickou verzi příběhu.

Osmý život (pro Brilku)

Gruzínská sága šesti generací odehrávající se na pozadí celého dvacátého století vyšla u nakladatelství Host. Německá spisovatelka Nino Haratischwili začíná svůj příběh v Gruzii roku 1900. Místní chocolatier si z cesty do Vídně přiváží recept na nejlepší horkou čokoládu na světě. „Je hustá, černá jako noc před bouří a naprosto neodolatelná. Její konzumace má ovšem tragické, nezřídka i smrtelné následky… Zděšený chocolatier, který stejně jako všichni Gruzínci věří na pohádky, záhy dospěje k přesvědčení, že na jeho lahodném nápoji spočívá kletba. Přesto však recept předá jako rodinné tajemství dceři Anastasii, která se během svého bezmála stoletého života bude k vaření čokolády opakovaně vracet,” uvádí Host. Kniha vychází v překladu Michaely Škultéty.

Divadlo světla

Francouzské spisovatelce Anne Delaflotte Mehdevi, která v minulosti na několik let přesídlila do Prahy, vyšel další román, v němž se do české metropole opět vrací. Divadlo světla zasadila do počátku 18. století. Hlavním hrdinou je Slávek, jediné dítě stavebního mistra, který pracuje pro architekty, kteří výrazně změnili tvář města. „Slávkova rodina přežije mor a před ním samotným se otevírá nadějná budoucnost, pak ho však málem připraví o život střet s kočárem. Slávek má štěstí v neštěstí: nehodu přežije s ochrnutýma nohama, ale kočár patří vzdělanému, uměnímilovnému a bohatému šlechtici, hraběti Františku Antonínu Šporkovi,” uvádí nakladatelství Argo, které knihu vydalo. Právě hrabě Šport se stane Slávkovým ochráncem, který mu pomůže sehnat vzdělání i práci. Posléze se Slávek seznamuje i s barokním divadlem. Příběhem provází starý Slávek v roli vypravěče. Překladu se zhostila Danuše Navrátilová.

Komiksová učebnice komiksu

Se sklonkem roku 2019 vydalo nakladatelství Paseka Komiksovou učebnici komiksu, pod níž se podepsala výtvarnice Toy_Box. „Na základě vlastní práce i tvůrčích workshopů, které řadu let s velkým úspěchem vede, připravila vizuálně omračující publikaci. V ní odpovídá na řadu otázek, od těch týkajících se volby kresebného stylu přes rozvíjení příběhu až třeba po to, jak si najít na tvorbu čas. Její kniha není pouhou příručkou, je to zároveň originální komiksový autoportrét,” uvádí Paseka. Kniha je určena všem, kteří mají zájem o komiks bez ohledu na věk či zkušenosti. Naposledy se Toy_Box podepsala pod knihu O díře z trychtýře. Svými ilustracemi doplnila text Petra Stančíka, v němž vypráví příběh osamělé díry, která v gastrokosmu jedné kuchyně hledá planetu, na které žijí její kamarádky. Nakladatelství Argo nechalo do knihy provrtat skutečnou díru.

Máme na vybranou

I nakladatelství Práh vsadilo na téma holocaustu, které se v poslední době v literatuře celkem hojně vyskytuje. Edith Eva Eger, která se narodila v roce 1927 do maďarské židovské rodiny v Košicích, se ve svých vzpomínkách vrací nejen do Osvětimi, kam ji jako šestnáctiletou dívku deportovali, ale i k životu v USA, kam po válce se svým manželem emigrovala. Oproti jiným knihám podobného tématu Máme na vybranou nekončí osvobozením. Kniha ukazuje také život po válce, snahu o vyrovnání se s hrůzami, které člověka potkaly. Vedle svého příběhu předkládá E. E. Eger také příběhy svých pacientů. „Na žádost americké armády začala pomáhat vojákům ohroženým posttraumatickým stresovým syndromem. O své vlastní minulosti přitom zpočátku vůbec nedokázala mluvit. Pak se ale odhodlala mlčení prolomit a po pětatřiceti letech se vydala do Auschwitz. Teprve tam pochopila, že aby se mohla uzdravit, musí nejdřív odpustit. Ne Hitlerovi nebo Mengelovi. Ale sama sobě,” píše Práh. Kniha vyšla v překladu Kariny Matějů.

Ellie a její náhodné setkání

Nakladatelství Domino, které se specializuje na thrillery a detektivní příběhy, tentokrát vsadilo na kratší román Ellie a její náhodné setkání určený zejména pro ženy. Příběh čtenáři oceňují především pro netypické hlavní postavy a příjemný pocit ze čtení, který v nich rezonuje i několik dnů po dočtení. Hlavní hrdinka Ellie potkává jednoho dne Dana, podivínského muže, který vyrábí harfy. Jednu takovou Ellie po krátkém setkání věnuje. To se však nelíbí jejímu manželovi, který má dost jasnou představu o tom, jak by se jeho žena měla zachovat. Když však Ellie zajde za Danem, aby mu ji vrátila, nabídne jí, že ji na ni naučí hrát. Tak začíná přátelství a souznění dvou osob. Příběh je zasazen do kulis malebných kopců jihozápadní Anglie.