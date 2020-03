Budou letos Colours of Ostrava? Stále máme naději, píše Zlata Holušová

Ředitelka festivalu Colours of Ostrava, jehož plánovaný termín je 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích, vydala dnes na webu prohlášení a odpovědi na otázky, které v posledních dnech nejčastěji dostává.

Základním tématem samozřejmě je, zda se v červenci 19. ročník tohoto festivalu doopravdy uskuteční. Na to Holušová píše: „Nikdo neví, co bude za čtyři měsíce, když se situace hodinu od hodiny a den ode dne mění, a je takřka nemožné předvídat, jakým směrem se ubere. Ale pevně věříme, že stále máme naději. V tuto chvíli, nikdo není schopen říci, jaká bude situace v červenci. Naše přípravy pokračují naplno, přinášíme nové kapely do programu i další programové body.“

Holušová zdůrazňuje, že pořadatelé jsou i nadále v kontaktu s manažery kapel, s dodavateli a pravidelně se online schází i celý pořadatelský tým a sleduje vývoj událostí doma i ve světě. „Zatím většina velkých evropských festivalů rozhodnutí o konání odkládá a drží termín,“ uvádí a upozorňuje: „Pokud se ale začnou festivaly s ohledem na vývoj, doporučení či přímo nařízení úřadů rušit, výrazně to ovlivní dění na hudební scéně a turné hudebníků. S pochopitelnými následky i pro Colours.“

Žádný z dosud oznámených umělců svoji účast na festivalu sám od sebe nezrušil. „Ale také sledují situaci a budou se muset řídit postupy vlád svých zemí a doporučení mezinárodních zdravotních organizací. Ani pro hudebníky není současná situace lehká a z jejich vyjádření víme, že udělají maximum, aby dostáli svým závazkům vůči návštěvníkům koncertů a festivalů.“

Na konečné rozhodnutí o pořádání či nepořádání Colours of Ostrava je tedy zatím brzo. Přesný termín v tuto chvíli Holušová neodhaduje, nicméně uvádí: „Jasno chceme mít do 1. května. Vše bude záležet na vývoji rozhodnutí české vlády o povolení akcí velkého rozsahu a otevření či uzavření státních hranic.“

Pokud by se Colours of Ostrava letos uskutečnit nemohly, organizátoři by rok 2020 vynechali a 19. ročník festivalu by naplánovali na červenec 2021. Samozřejmě je otázka, do jaké míry by se mohl letošní již zveřejněný program o rok posunout. „Snažili bychom se o to ze všech sil, nicméně bychom to nemohli zaručit. Vše by se odvíjelo od jednání s umělci, agenty a celkovou situací ve světě.“

Vzhledem k tomu, že podle Holušové neexistuje žádný způsob pojištění festivalu proti pandemii a Colours of Ostrava tudíž proti stávajícím problémům pojištěn není, finančním ztrátám by se v případě zrušení nevyhnul.

V situaci přesunutí festivalu na příští rok by podle Holušové patrně letošní vstupenky zůstaly v platnosti na rok 2021. „Nesmírně bychom si vážili toho, kdybyste využili tuto možnost - vstupenky si ponechali a tím náš festival, jeho myšlenku a jeho konání podpořili. Určitě byste ale také mohli zažádat o vrácení vstupenek a dostali byste zpět zaplacené vstupné.“