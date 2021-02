Češi iniciovali Mezinárodní den coververzí. Inspirovali je Nick Cave a Kylie Minogue

Pandemie a s ní spojená omezení přinášejí nejrůznější překvapení na všech stranách, tedy i v kultuře. Zrodila také nový svátek, který vznikl v České republice a má ambice překročit jeho hranice: Mezinárodní den coververzí, Připadá na pátek 5. února.

Autorkou myšlenky na Mezinárodní den coververzí je Jana Kománková, šéfredaktorka portálu Protisedi.cz, hudební publicistka a DJka pražského Radia 1. „Spousty hudebníků nyní navazují na dávnou tradici přebírání písniček od dalších tvůrců. Standardy, re-interpretace, nově pojaté tradicionály i předělávky ještě čerstvých skladeb přinášejí do světa spoustu nečekané radosti i dalších emocí. A kdy jindy by tak měl vzniknout den, který tenhle typ tvůrčích aktivit oslaví, než v roce 2021,“ říká.

Letošní historicky první mezinárodní den coververzí připadá na 5. února. Tohoto dne v roce 1996 totiž vyšlo album Murder Ballads od Nicka Cavea, kde je kromě několika tradicionálů také mimořádně zdařilá coververze písně Boba Dylana Death is not the End. Kromě Nicka Cavea v ní účinkují Anita Lane, Shane MacGowan, PJ Harvey a Kylie Minogue a je tak skvělým symbolem toho, že coveverze mohou spojovat a přemosťovat styly i žánry.

Jak Mezinárodní den coververzí oslavit? Jana Kománková doporučuje: „Užijte si svoje oblíbené převzaté písničky, zkuste objevit nové, nebo si nějaké zahrajte sami.“

Autorka nápadu se zároveň distancuje od představy, že by snad Mezinárodní den coververzí mohl být politickým aktem, PR akcí korporace nebo charitou: „I když respektuji dobré úmysly lidí, kteří se snaží pomocí kreativních projektů získat prostředky na charitativní účely, chtěla bych, aby existovalo taky něco, co po člověku nic nechce a co mu neříká, jak druzí trpí. Den věnovaný coververzím není nic víc a nic míň, než oslava hudby a emocí, které nám muzika dává.“

Nový svátek bude slavit i Radio 1. V pátek 5. února se zde uskuteční Den s coververzemi. DJové této stanice, která byla vůbec prvním soukromým rádiem v Čechách, budou tedy celý den hrát převzaté skladby.