Česká kina lákají na Tlapkovou patrolu. Divákům ale promítají jen seriálové díly, které se objeví v televizi

PRAHA Psí hrdinové z oblíbeného dětského animovaného seriálu Tlapková patrola se 1. srpna dostali na plátna českých kin. Nejde však o celovečerní dobrodružství, jak by se mohlo jevit z prezentace na webových stránkách některých kinosálů i na neurčitých plakátech. Jde pouze o první díly šesté řady seriálu, která se do Česka dostane v roce 2020. A právě neokoukaností dílů hájí netradiční rozhodnutí i český distributor.

Patrolááá... Požárník Marshall, technik Rubble, policista Chase, mechanik Rocky, vodní záchranář Zuma a letecká záchranářka Skye. Tito psi spolu s klukem Ryderem tvoří tým Tlapkové patroly, která řeší zapeklité situace.



Začátkem srpna do českých kin zamířily příběhy Tlapkové patroly. Kanadskoamerický seriál stejného jména o týmu psích záchranářů je celosvětovým hitem. V České republice ho vysílá TV Prima a její vedlejší kanál Prima Max.

Zpracování pro kina bylo tedy zdánlivě příslibem jednoho většího dobrodružství. Jenže nejde tak docela o film. Na ploše 70 minut dostali diváci v kinech šest epizod seriálu. To, soudě podle reakcí na filmových webech, řadu z nich zmátlo. „Je úplně absurdní, že si tohle někdo dovolil pustit do kinodistribuce. Mně zbývá jen doufat, že se to nestane novým trendem,“ napsal například do diskuze na serveru ČSFD uživatel s přezdívkou Wormboy.



Distributor Bontonfilm rozhodnutí vysvětluje tím, že epizody jsou součástí šesté série. Ta se do Česka má dostat v průběhu v roku 2020, a proto jsou všechny epizody ve „filmu“ pro dětské diváky nové. „Nejsou to epizody dělané přímo pro kino, nicméně uvedení má logiku v uvádění filmu do kin s tím, že pro domácí sledování budou epizody k dispozici za poměrně dlouho,“ sdělil serveru Lidovky.cz Lukáš Vedral, tiskový mluvčí distributora Bontonfilm.



„Stejné uvedení mělo úspěch i v jiných zemích, proto jsme dostali možnost ty úplně nové epizody Tlapkové patroly uvést,“ dodal Vedral s tím, že Bontonfilm v budoucnu plánuje distribuci „plnohodnotného“ celovečerního filmu o Tlapkové patrole.