Cena Jindřicha Chalupeckého má pět vítězů. Finalisté mezi sebou dál soutěžit nechtějí

PRAHA Ani letos nebude mít Cena Jindřicha Chalupeckého jednoho vítěze. Bude jich pět: čtyři výtvarníci a jeden umělecký kolektiv. Ti všichni postoupili do finále, kde už mezi sebou soutěžit nechtějí a prvně ani nemusejí.

Sdílení, networking a spolupráce napříč obory hýbe světem a platí to i pro oblast současného umění. Proto včera pořadatelé Ceny Jindřicha Chalupeckého oznámili, že stejně jako loni nebude mít ani letos ocenění jednoho laureáta, ale vítězi se stali všichni ti, kdo postoupili do finále. Jde o Valentýnu Janů, Roberta Gabrise, Annu Ročňovou, Jakuba Jansu a „umělecký nekolektiv“ Björnsonova, který tvoří Nik Timková, Zuzana Žabková, Lucia Kováčková nebo Lucie Mičíková.

Zatímco před rokem vzešel požadavek nesoutěžení přímo od finalistů, letos už šlo o vzájemnou domluvu i s pořadateli. Co bude s cenou dál? Podle Veroniky Čechové ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého se chce ocenění přeměnit v podpůrnou platformu, která bude o finalisty rok pečovat, propagovat jejich práci, produkčně podporovat vznik nových děl a ve výsledku jim uspořádá kolektivní výstavu v Moravské galerii v Brně, jež by měla začít 23. září.

Co se týče dalších benefitů, jako jsou rezidenční pobyty v New Yorku a na některé z poboček Českých center či výstava v Oblastní galerii Liberec, ty se mezi finalisty rozlosují. Peněžní výhra 100 tisíc korun určená na uspořádání samostatné výstavy vítěze se rozpočítá mezi všechny finalisty.

„Pravidla a způsoby ocenění se za 32 let existence ceny několikrát proměnily, ale záměr byl vždycky stejný – a to podpora mladých umělkyň a umělců a jejich zviditelnění v mezinárodním prostředí. O to samé usilujeme i my,“ dodala ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

Valentýnu Janů mezinárodní porota vybrala pro její práci tematizující svět technologií, patriarchální uspořádání a změnu klimatu, Roberta Gabrise pro zájem o vyloučené skupiny a queer tělesnost, Annu Ročňovou pro zachycení průsečíků přírody a městského prostředí, Jakuba Jansu pro výzkum pozdního postinternetového umění a korporátní estetiky a Björnsonovu pro schopnost propojit popkulturní symboly s čarodějnictvím a feministickou literaturou.