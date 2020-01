Dalšími headlinery Colours budou The Killers, na Meltigpot přijede Fulghum

Mezinárodní festival Colours of Ostrava přidává do letošního programu vedle již potvrzených hudebníků jako Twenty One Pilots, The Lumineers či LP další velká jména: v roli hlavních hvězd přijede do industriálního areálu Dolních Vítkovic americká rocková superstar The Killers.

The Killers za svoji kariéru prodali přes 28 milionů alb, získali nesčetné hudební nominace či ocenění (včetně Q Awards, Brit Awards či Grammy) a jejich koncerty vyprodávají stadiony a největší festivaly po celém světě. V sobotu pak letošní ročník zakončí jedna z největších osobností současné elektronické hudby Martin Garrix. Mladý producent byl za poslední čtyři roky třikrát vyhlášen nejlepším světovým DJem, má na svém kontě skladby s miliardovými přehráními. K dalším nově potvrzeným jménům patří například zázračná japonská jazzová klavíristka Hiromi, divoká britská elektro-punková dvojice Sleaford Mods, kultovní osmdesátiletá brazilská zpěvačka Dona Onete, Dubioza Kolektiv z Bosny a Hercegoviny míchající hip hop, trip hop, reggae a ska, strhující americká blues-rocková dvojice sester Larkin Poe nebo elektronická noise-popová formace HEALTH. Přijedou také folk-rockoví Hudson Taylor z Dublinu, řecká zpěvačka, herečka a tanečnice Marina Satti v doprovodu ženské vokální skupiny, americká sonicko-psychedelicko-okultní dvojice Moon Duo se speciálním videoartovým projektem, nastupující hvězda britského soulu Joel Culpepper, australští indie-folkaři Sons of the East či magický zpěvák Radical Face. Mezi dalšími nově ohlášenými jmény je také holandský producent elektronické hudby Bakermat, temná jihoafrická zpěvačka s nevšedním hlasem Anna Wolf, holandští Chef’Special spojující rock, pop, hip hop a reggae, a v neposlední řadě portugalský hudebník OMIRI, který s mixuje naživo několik nástrojů s projekcemi a samply tradičních vesnických zpěváků. „Letošní nabídka je neobyčejně pestrá - od rockové legendy, přes velkou taneční hvězdu, široké zastoupení současné africké hudby až po energický soul a funky,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. A dodává: „Jde o nejnákladnější program v naší historii, snažíme se i v prostředí rostoucích cen nejen zahraničních headlinerů o další zlepšování a dosažení nových met.“ Celkově na letošním ročníku vystoupí přes 120 zahraničních a domácích kapel všech žánrů - další jména přibydou na divokou Drive stage, elektronickou YouTube stage, alternativní Full Moon stage, domácí na Kofola CS stage i do sálu Cylinders Gong stage. Na festivalu nebude chybět tradičně bohatý nehudební program - divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a především se po boku Colours of Ostrava uskuteční již pátý ročník mezinárodního fóra Meltingpot. Toto diskusní fórum nabídne opět pestrou škálu témat. „Od aktuálních společenských a politických otázek přes oblast lidských práv, médií a dezinformací, digitalizaci a humanismus, příležitosti a hrozby kyberprostoru, až po vědu, vzdělávání, literaturu, hudbu, zdraví, životní styl, cestování a osobní rozvoj,“ vypočítává Zlata Holušová. Na návštěvníky bude čekat řada interaktivních překvapení z vědy a techniky i letošní novinka - soutěžní debaty v oxfordském stylu. Prvními potvrzenými hosty z oblasti mezinárodních vztahů, kteří budou diskutovat o Číně jako žhavém současnému tématu, jsou americký bezpečnostní analytik, specialista na čínskou politiku a armádu Peter Mattis nebo někdejší korespondentka z Číny, politoložka a novinářka Didi Kirsten Tatlow. Na lidská práva, média a medializaci globálních politických problémů se specializuje mezinárodní korespondentka CNN Arwa Damon, oceňovaná za četné reportáže z ozbrojených konfliktů. Z Austrálie do Ostravy zamíří spisovatel a průvodce meditací David Michie, autor světového bestselleru Dalajlámova kočka a knih o bdělé pozornosti. Mezi další letošní řečníky ze světa literatury patří nositel Řádu britského impéria, básník, dramatik, spisovatel a performer Lemn Sissay nebo českému publiku dobře známý a oblíbený americký spisovatel Robert Fulghum. Devatenáctý ročník festivalu Colours of Ostrava po boku s pátým ročníkem fóra Meltingpot se koná od 15. do 18. července 2020. Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na www.colours.cz a v sítích GoOut a Ticketportal.