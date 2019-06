Díky upírovi můžete mít Vánoce každý den. V seriálu NOS4A2 zaří Zachary Quinto

VÁNOČNÍ ŘÍŠE/PRAHA V seriálu na motivy bestselleru spisovatele Joe Hilla parazituje upír na duších dětí. Ty pak přenáší do Vánoční říše, která je ale mnohem děsivější, než by se dalo soudit.

Nesmrtelná bytost Charlie Manx (Zachary Quinto) přijede vždy ve své černé limuzíně před dům nějakého dítěte, aby si pochutnal na jeho duši. To, co z dítěte zbude, umístí do Vánoční říše, vlastní zvrhlé vesničky. Ve Vánoční říši jsou totiž každý den Vánoce a jakýkoliv náznak smutku je trestný čin.

Na druhé straně příběhu je Vic McQueenová (Ashleigh Cummingsová). Dívka, kterou po prázdninách čeká poslední ročník střední školy, má speciální schopnost nalézat ztracené věci. Brzy zjistí, že ona jediná dokáže Manxovo řádění zastavit. Pokud se tedy sama nestane jeho obětí...

Joe Hill, autor knižní předlohy, je synem věhlasného Stephena Kinga. Na děsivé hudbě spolupracoval Mike Patton, frontman rockových Faith No More. Kromě Zacharyho Quinta (Star Trek, Snowden) a Ashleigh Cummingsové (Svědomí, Pork Pie) se v seriálu objeví i Ólafur Darri Ólafsson, Virginia Kullová nebo Ebon Moss-Bachrach.