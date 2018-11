DIVADELNÍ OKÉNKO: Poselství Amerikánky? Nejdůležitější je přežít

Co vás dokáže udržet při životě, když proti vám stojí celý svět a jste ještě dítě? Ema Černá, dětská hrdinka nové inscenace Viktora Tauše, inspirované skutečnými osudy, dokáže nakonec překonat i tuto situaci. Nejpodstatnější součástí vůle k přežití je totiž víra v sebe sama, víra, že někde daleko, třeba v Americe, čeká někdo, komu na vás záleží.

Ema Černá na své cestě překoná dětský domov, pěstounskou péči i „pasťák“. A to v době, kdy proti ní nestojí pouze instituce, ale i režim státu. Amerikánka je sondou do historie 80. let v Československu, ale stejně tak je to ryze současné drama o svobodě a touze žít.