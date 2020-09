Do aukce jdou předměty spojené s Beatles. Nechybí ikonické brýle Johna Lennona

Londýn Londýnská aukční síň Sotheby’s v těchto dnech pořádá internetovou dražbu sběratelských předmětů spojených s patrně nejslavnější poprockovou kapelou všech dob The Beatles. Mezi nabízenými položkami nechybí například ikonické brýle Johna Lennona nebo podepsaná kopie prvního singlu Love Me Do z roku 1962.

Sotheby’s aukci pořádá při příležitosti 50. výročí rozpadu kapely, z jejíchž čtyř členů dosud žijí Paul McCartney a Ringo Starr.

Nezaměnitelné brýle s kulatými obroučkami Johna Lennona, kterého v prosinci 1980 zastřelil duševně nemocný fanoušek, jsou jedním z největších lákadel pro milovníky nesmrtelné tvorby legendární čtveřice. Musí si však podle odhadců připravit 30 000 až 40 000 liber, tedy v přepočtu až téměř 1,2 milionu korun. Aukce, která potrvá do 1. října, zahrnuje předměty z celé kariéry kapely. Například zmíněná singlová deska by se mohla prodat odhadem za 15 000 až 20 000 liber (až 594 000 Kč). Za 25 000 liber by pak mohly najít nového majitele hodinky značky Cartier z roku 1966. Patřily manažerovi kapely Brianu Epsteinovi, jehož úmrtí v roce 1967 je považováno za jeden z hlavních faktorů, které nakonec vedly k tvůrčímu rozchodu mladých mužů z Liverpoolu. Skupina The Beatles má dodnes na celém světě statisíce skalních fanoušků, proto se předměty, které jejím členů patřily nebo na ně upomínají, prodávají často za enormně vysoké částky. Například v roce 2015 se Lennonova akustická kytara Gibson vydražila za 2,4 milionu dolarů (téměř 5,6 milionů korun), sitár George Harrisona se v roce 2017 prodal za 62 500 dolarů. Loni v prosinci se v dražbě aukční síně Sotheby’s prodaly Lennonovy sluneční brýle za 137 500 liber, ačkoli původně dražitelé odhadovali, že prodej by mohl vynést nanejvýš 8000 liber. Letos v dubnu se v USA za 910 000 dolarů vydražil Paulem McCartneym ručně psaný text písně Hey Jude, kterou časopis Rolling Stones považuje za nejlepší skladbu The Beatles. Výsledná suma byla devětkrát vyšší, než činil odhad aukčního domu Julien’s Auctions, který dražbu organizoval.