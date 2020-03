Falešný Warhol nebo Basquiat. Dopadnutý padělatel se chystal způsobit škodu za desítky milionů korun

Righter přitom byl takříkajíc profesionál. Amatérské reprodukce obrazů pořizoval přes internetové obchody. Pak už jen vytvořil falešný certifikát autenticity (COA), který stvrzoval, že je dílo opravdové. Pro obzvláště drahé obrazy si nechal vyrobit na zakázku i razítka společností spravujících pozůstalosti umělců. To vše mělo uklidnit ty, kterým by se reprodukce z internetu na první pohled nezdály.

V roce 2017 už se mu podařilo jeden takto padělaný Basquiatův obraz prodat za 50 tisíc dolarů, což je na pravého Basquiata velmi málo, ale na bezcenný padělek pochopitelně opravdu hodně. V roce 2018 byl podvod odhalen a Righter kupujícímu celou částku vrátil. Magazín Courthouse News ale uvádí, že Righter plánoval prodat falešné obrazy celkem za 6 milionů dolarů.

Padělané obrazy uváděl jako svůj cenný majetek, aby získal od veřitelů půjčky. Pomocí manipulace s dokumenty uváděl, že některé z nich věnoval charitě, aby si mohl odepisovat peníze na daních.

Mimochodem, Righter na svém Instagramu uvádí, že je držitelem Oscara, ceny Grammy i televizní ceny Emmy. Ani jedno pochopitelně není pravda.

