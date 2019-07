Začíná trenčínská Pohoda, má vyprodáno. Láká na Gallaghera, Gainsbourgovou či The Roots

Právě dnes odpoledne se otevřou brány 23. ročníku festivalu Pohoda ve slovenském Trenčíně, aby přivítaly fanoušky jednoho z nejvýše ceněných festivalů v Evropě, na který si rok od roku nachází cestu také stále více Čechů. Již minulý týden však ohlásili spokojení pořadatelé zcela vyprodanou kapacitu.

„Děkujeme všem našim příznivcům za obrovský zájem a věříme, že všichni budou letos spokojeni,“ říká zakladatel a ředitel festivalu Michal Kaščák. Pro šťastné držitele vstupenek se svým týmem připravil žánrově pestrý program, pro který je typická nejen dramaturgická kvalita, ale také jasně definovaný postoj k společenským, politickým a ekologickým tématům. Ostatně, jedním z avizovaných nehudebních hostí letošní Pohody je i nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Zahájení Pohody 2019 bude patřit koncertu Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v největším festivalovém stanu. Koncert bude připomínkou tragédie z roku 2009, kdy se v důsledku povětrnostních podmínek zřítil jeden z obřích stanů, a bude věnován památce při této tragédii zemřelých Martina Kašáka a Nikoly Kapkové, jakož i památce pódiového technika Davida Horního, který zemřel během balení festivalu v roce 2006.

Mezi hlavními jmény letošního ročníku najdeme například bývalého zpěváka skupiny Oasis Liama Gallaghera, švédskou zpěvačku a písničkářku Lykke Li, charismatickou „slavnou dceru slavného otce“ Charlotte Gainsbourgovou nebo britské The 1975. Vystoupí také jedna z nejlepších hiphopových kapel historie, legendární The Roots, britský raper Skepta nebo britský producent Mura Masa.

V tradičně pestrém a multižánrovém dramaturgickém výběru 130 umělců z 31 zemí zaujme i společný set slavného malijského páru Amadou & Mariam a pěti cenami Grammy ověnčených amerických Blind Boys of Alabama. Za pozornost stojí i vítěz BBC’s Sound Michael Kiwanuka nebo první afghánský ženský orchestr Zohra.

Českou scénu zastoupí Ventolin, unikátní projekt Idy Kelarové se sborem Čhavorenge a Českou filharmonií nebo The Plastic People Of the Universe s Filharmonií Brno. Dramaturgie samozřejmě představí to nejlepší z domácí slovenské scény, počínaje Peterem Lipou přes projekt Bolo nás jedenásť s Milanem Lasicou, Dorotou Nvotovou a řadou předních slovenských zpěváků a interpretů, až po Korben Dallas či Modré hory. Kompletní program a další informace najdete na www.pohodafestival.sk.