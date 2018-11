Film o Queen jako fikce. Kdy Freddie opravdu dostal AIDS aneb Co v Bohemian Rhapsody nesedí

PRAHA Snímek Bohemian Rhapsody bourá pokladny kin. Film mapující vzestup kapely Queen v čele s jedinečným Freddiem Mercurym má nakročeno k tomu, aby se stal nejúspěšnějším hudebním filmem historie. Tvůrci však při produkci sáhli k řadě úprav, které se se skutečným příběhem neopakovatelného zpěváka rozchází. Lidovky.cz přináší výběr nejvýraznějších odchylek od reálných osudů Mercuryho a jeho spoluhráčů.

Film není dokument. To je nejčastější argument všech, jimž se reptání proti historickým nepřesnostem nelíbí. V podstatě mají pravdu. Není nic výjimečného, když filmaři pro dosažení kýženého efektu podřídí skutečnost autorskému záměru. V případě Bohemian Rhapsody však na těchto odklonech postavili tvůrci nejsilnější okamžiky filmu. Podívejme se, co především ve snímků režiséra Briana Singera nesedělo.

O AIDS se Freddie nedozvěděl před Live Aid

Mercury nastupuje před jedno z nejpočetnějších publik historie, aby se jeho kapela zúčastnila největšího charitativního koncertu v dějinách. Sám přitom ví, že umírá. Má AIDS. Takhle Bohemian Rhapsody vrcholí. Scéna legendárního koncertu Live Aid z roku 1985 přebíjí všechno ostatní. Realita však byla o něco méně dramatická.

Že ho dostihla smrtelná choroba, se dozvěděl Mercury až v dubnu 1987. Nemohl tak o ní říct svým spoluhráčům v rámci příprav na Live Aid, jak přibližuje film. Ve skutečnosti si svou diagnózu nechával dlouho pro sebe, v první chvíli o ní věděl jen zpěvákův partner James Hutton. Zbylým členům kapely o své chorobě řekl zpěvák až v průběhu roku 1989.

Několikaletá odluka před Live Aid se nekonala

Kolem Live Aid rozvinuli tvůrci další fikční linku. Efekt životního vystoupení kapely Queen na londýnském stadionu Wembley podtrhli historkou, že šlo o jejich reunion. Podle filmu tím mělo skončit dlouhé období, kdy spolu Mercury a spol. nemluvili. Ve snímku padne, že spolu nevystoupili několik let.

Poslední koncert přitom Queen odehráli necelé dva měsíce před Live Aid, měli krátce po svém turné k desce The Works. Kapela byla v plné síle. Šňůra vrcholila 15. května v japonské Ósace. Live Aid následovalo 13. července. V rámci turné k The Works Queen vyprodukovali jedny ze svých nejslavnějších show, v lednu 1985 vystoupili v Rio de Janeiro pro 300 tisíc lidí.

Kapela se nikdy nerozpadla

Podle filmu byl viníkem několikaletého odloučení před Live Aid extravagantní zpěvák. Spoluhráče měl zradit podpisem kontraktu, v němž se zavázal k nahrání dvou sólových desek. Zbytek kapely se kvůli tomu k němu obrátil zády. Mercury opravdu natočil dvě samostatná alba, ale zbytek už je fantazií tvůrců.

Kapela se nikdy nerozpadla. Mercury se do vlastních počinů pustil s požehnáním spoluhráčů. Queen si po vzájemné dohodě naordinovali klid od společného nahrávání, Mercury ho využil pro své projekty. První deska, Mr. Bad Guy, vznikla v dubnu 1985. Druhá byla Barcelona z roku 1988. Album vyšlo dva roky poté, co Queen odehráli svůj poslední koncert.

Mimochodem Mercury nebyl jediným členem kapely, který se ponořil do samostatné práce. Bubeník Roger Taylor vydal vlastní desku už v roce 1981, druhá následovala o tři roky později.

S kapelou seznámil Freddieho její původní zpěvák

Počátek filmu zachycuje Mercuryho ještě jako Farrokha Bulsaru, syna příslušníků indické komunity Parsi. Bylo jaro roku 1970. Bulsara měl za sebou Ealing Art College, vydělával si odbavováním zavazadel na letišti. Byl oddaným fanouškem kapely Smile, v níž působili kytarista Brian May a bubeník Roger Taylor. Když Smile opustil zpěvák Tim Staffell, Bulsarovi se uvolnilo míso. Stal se Freddiem Mercurym a zrodili se Queen.

Snímek ale zamlčuje, že Bulsara byli se Staffellem dobří přátelé. I proto Bulsara dlouho obdivoval Smile. Znali se ze zmíněné Ealing Art College. Právě díky Staffellovi se Bulsara seznámil s Mayem i Taylorem. Nepoznal je tak až v okamžiku rozpadu Smile, jak sugeruje film. Přejmenovat kapelu na Queen pak byl skutečně Mercuryho nápad.

Film kromě toho představuje Queen při jejich prvním živém vystoupení v klasickém složení i s baskytaristou Johnem Deaconem. Jenomže Deacon se k Mercuryho formaci připojil až roku 1971 poté, co měla za sebou několik koncertů a co se v ní něúspěšně vystřídalo několik hráčů na baskytaru.

Lásky svého života potkal Freddie jinak

Mary Austinová a James Hutton. Pokud měl Freddie Mercury v životě romantický vztah, navázal ho s těmito dvěma. S Austinovou tvořili v 70. letech pár šest let. Byli i zasnoubení. Když jí roku 1976 přiznal svou náklonnost mužům, vztah skončil. Nejbližšími přáteli ale zůstali až do Mercuryho smrti. Hutton byl zpěvákovým partnerem posledních šest let jeho života.

Podle snímku poznal Mercury Austinovou po koncertu kapely Smile. Bylo to dokonce ve stejný večer, kdy se ke kapele přidal. Pravda však byla jiná. S Austinovou se dal dohromady až poté, co se stal zpěvákem Queen. Pár seznámil kytarista Brian May, který s Austinovou předtím prožil románek. Mercury s Mayem dokonce společně chodili Austinovou okukovat do second handu v obchodním domě Kensigton Market, kde pracovala.

Seznámení Mercuryho s Huttonem film situuje do jednoho z opulentních večírků, jež na počátku 80. let zpěvák pořádal ve svém londýnském domě. Hutton tam dělal číšníka. V reálu se však živil jako kadeřník v hotelu Savoy. Dvojice na sebe narazila poprvé v roce 1984 v jednom nočním klubu. Zpěvák pozval Huttona na drink, ten ale odmítl. Měl tehdy partnera. Následující rok se potkali znovu, na podruhé už se z nich stal pár.

Když Mercuryho poznal, Hutton podle svých slov netušil, kdo zpěvák je. Když mu Mercury svůj hvězdný status odhalil, kadeřník prý zůstal v klidu. Po Mercuryho boku zůstal i poté, co se na jaře 1987 dozvěděl o jeho fatální diagnóze. Dokonce odmítl pobídku zpěváka, aby si našel někoho jiného. Zůstal s ním až do jeho smrti. V roce 1990 Hutton sám zjistil, že je HIV pozitivní. I u něj se rozvinula AIDS. Roku 2010 zemřel na rakovinu plic.