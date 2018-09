Filmové premiéry: Jiří Langmajer ukáže svou pravou Tvář až na skateboardu

PRAHA Třetí zářijový týden míří do českých kin tři filmy. Novou českou komedii o zmatení pohlaví doplní temné uličky polského maloměsta a historie české skateboardové scény.

Po čem muži touží

Karel (Jiří Langmajer) je úspěšný stárnoucí seladon, toho času šéfredaktor časopisu Playboy. Jednoho dne se mu ale jeho pečlivě zbudovaný život rozsype jako domeček z karet - dostane výpověď, pohádá se s ženou i dcerou a ještě mu někdo nabourá auto! Karel jde tuhle sérii jobovek zapít se svým nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek). V průběhu večera pronese přání být ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Vědma Zoltana (Pavla Tomicová), ke které se Karel v průběhu večera dostane, splní jeho přání. Seladon se tak probouzí jako Karla (Anna Polívková) a ve svém novém těle dostane opravdovou příležitost zjistit, jestli to ženy mají skutečně snažší.

Tvář

Jacek (Mateusz Kosciukiewicz) je typický maloměstský floutek - má rád tvrdou muziku, auta a svou přítelkyni. Pracuje jako stavební dělník. Právě při práci se mu ale stane nehoda, která změní celý jeho život. V kritickém stavu ho převezou do nemocnice a ortel je nemilosrdný - kompletní transplantace obličeje. K Jacekovi se nyní upírají zraky celé země, neboť je prvním Polákem, který tento zákrok podstoupil. Režisérka Szumowská natočila lidskou frašku, která se nevyhýbá černému humoru a ožehavějším tématům.

King Skate

Prkna, která pro mnohé znamenají svět. Ne, tentokrát není řeč o divadle, ale o skateboardech. Skateboardová scéna je v Česku starší, než by někdo nejspíš čekal. V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Protože skateboard znamenal únik. Kultovní postavy českého a světového skateboardingu figurují v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu. Režisér Šimon Šafránek svou poctu skateboardové scéně adresoval všem.