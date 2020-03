Filmové premiéry: pohádkové bratry na dobrodružné výpravě straší neviditelný muž

PRAHA První březnový týden do českých kin zamíří dva filmy - „pixarovka“ Frčíme! a horor Neviditelný. Zároveň taky začíná festival dokumentárních filmů Jeden svět a pro milovníky filmového braku je vhodné připomenout právě probíhající Festival otrlého diváka.

Stránka 1 ze 2 Další stránka

Neviditelný

USA, režie: Leigh Whannell

Cecilia (Elisabeth Mossová) se zamilovala do psychopata. Dívce se na poslední chvíli podaří utéct z domu tohoto krutého vynálezce. Když jí právník oznámí, že šílený muž nerozchodil její útěk a spáchal sebevraždu, je pro Cecilii zdánlivě všechno uzavřeno. Bývalý přítel jí navíc odkázal obrovské bohatství! Klidný život ale neustále narušuje pocit, že ji někdo sleduje. Neviditelný predátor, který jí chce udělat ze života peklo. Cecilie stojí před nejtěžší zkouškou svého života. Jenže co když se jí to všechno jen zdá?