Filmové premiéry: zkorumpovaná slovenská politika má políčeno na modrého ježka

PRAHA Třetí únorový týden si v českých kinech přijdou na své milovníci temných dramat, akčních jízd, historických velkofilmů, kreslených pohádek i exotické filmařiny.

Sviňa

Slovensko, režie: Mariana Čengel Solčanská, Rudolf Biermann

Nic není nevinné, nic není čisté. Snímek vznikl na motivy knihy spisovatele Arpáda Soltésze. Příběh diváka zavede do prostředí vrcholové politiky, organizované mafie z obchodu s bílým masem. Tyto poměrně klidné vody naruší ambiciózní novinář Ondrej. Když začne mít „kápo všech káp“ Wagner pocit, že mu díky mladíkovi teče do bot, rozhodne se, že je na čase přijmout tvrdá opatření. Takovou bouři ještě Slovensko nezažilo.



Ježek Sonic

Japonsko/USA/Kanada, režie: Jeff Fowler

Videoherní legenda se konečně dostává na stříbrná plátna. Tentokrát se Sonic dostane ze své rodné planety na Zemi. Vláda se o superrychlého bipedálního hmyzožravce pochopitelně začíná zajímat a na jeho chycení si najde excentrického doktora Robotnika (Jim Carrey). Ani Sonic ale není sám, protože se rychle spřátelí s šerifem Tomem (James Mardsen). Která ze stran nakonec tento tryskový závod vyhraje?

Král Petr I.

Srbsko/Řecko, režie: Petar Ristovski

Petr I. Karađorđević byl v roce 1914 starým srbským králem, který se v ústraní připravoval předat vládu svému synovi. Atentát na Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu jeho plány rázem změní. Srbsko je zataženo do války, o kterou v žádném případě nestálo. Co s tím zmůže jeden starý král? Snímek Král Petr I. je velkolepým balkánským pohledem na první světovou válku.



Mosley

Nový Zéland/Čína, režie: Kirby Atkins



Mosley patří spolu se svou rodinou ke zvířecímu druhu kozloňů. Tato zvířata myslí a mluví, ačkoliv stále slouží lidem. Bohužel Mosleyho majitel, farmář Sam, je zlý a výbušné povahy. Když se kozloň vydá na velkolepé dobrodružství, pošle za ním své krveláčné lovce...



Chvění

Guatemala/Lucembursko/Francie, režie: Jayro Bustamante

Pablova rodina je hluboce věřící. Proto jsou všichni šokovaní, když se Pablo zamiluje do jiného muže. Ačkoliv se muž snaží sjednotit svou rodinu a rodinu svého milého, do které se přestěhoval, nedaří se mu to. Co víc, jeho vlastní rodina si myslí, že mu je schopna od homosexuality pomoct a žádná cena pro ně není příliš vysoká.



Ixcanul

Guatemala/Francie, režie: Jayro Bustamante

Sedmnáctiletá María je prostá indiánská dívka žijící s rodiči na úpatí sopečného vulkánu. Když se poprvé zamiluje, její život nečekaně nabere zcela jiný směr.