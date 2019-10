AUDIO: Poslechněte si Floexovo remixové album, spolupracovali na něm i Orbital

Vinyl Machinarium Remixed, na němž hudbě Tomáše Dvořáka (aka Floexe) u příležitosti 10. výročí vydání oblíbené počítačové hry Machinárium vdechli nový život Orbital, 65daysofstatic, Jim Guthrie či C418, se stal ceněnou sběratelskou raritou. Ke dni jeho vydání je již téměř celý jeho náklad vyprodán.

Album Machinarium Remixed vychází 16. října ve spolupráci s Minority Records v limitované edici 700 ks na jantarovém 180 gramovém vinylu. Originální obal pro desku navrhla výtvarnice Eva Marková na základě původních ilustrací pro Machinarium od Adolfa Lachmana. Z vydaného nákladu vinylu zbývá posledních pár desítek kusů do vyprodání.

Křest proběhne 27. listopadu v pražském Paláci Akropolis. Ještě předtím Floex 16. listopadu zahraje v Táboře (Divadlo Oskara Nedbala), 19. listopadu zavítá do Českých Budějovic (klub Velbloud) a následně se stejným programem vystoupí 9. prosince v Brně (Kabinet múz).

Pilotní sing The Glasshouse with Butterfly v tanečním aranžmá od legendární britské elektronické dvojice Orbital vyšel v září. Svými remixy na desku Machinarium Remixed přispěli také německý hudebník C418 známý pro svůj doprovod ke kultovnímu Minecraftu či britská experimentální post-rocková formace 65daysofstatic, hernímu publiku představená skrze povedený soundtrack k vesmírné odysee No Man’s Sky. Dále album obsahuje povedené remixy od kanadského písničkáře Jima Guthrieho, japonského grafika a hudebníka Baiyona a britského hudebníka Eda Critchleye, který komponoval hudbu ke hře Lumino City.

Album uzavírá domácí freakfolkové duo DVA, jejichž hudba pro hry CHUCHEL a Botanicula je oceňovaná po celém světě. „Mým nejoblíbenějším remixem z celé kolekce je Sea od C418. Posunul to do takové hodně extatické, euforické podoby, která současně ale není banální. Je docela těžké udělat pozitivní věc, která nevyzní lacině. Navíc to má skvělý drive. Těším se, až ji zahrajeme naživo,“ říká Floex.

Naživo s robotem

Velká pozornost se nyní upíná na plánované koncerty, kde Floex vůbec poprvé ve své kariéře zahraje skladby, které ho jako soundtracky k úspěšným hrám Amanita Design proslavily daleko za hranicemi Česka. Doprovázet ho bude Sára Vondrášková a robot Josef z Machinaria.

Koncertní podoba vystoupení, jimiž Floex oslaví vydání alba Machinarium Remixed, zpočátku nebyla jasná. Nakonec se ustálila sestava se zpěvačkou Sárou Vondráškovou a robotickým bubeníkem Josefem. Tohle trio poprvé představí nejen živé verze některých soundtrackových skladeb, ale i nové, ještě nevydané tracky, včetně několika skladeb z celkového průřezu Floexovy tvorby.

Vývoj bubeníka Josefa je výsledkem kolektivní spolupráce Dominika Jančíka (XYZ project), bubeníka Jakuba Tenglera a Adolfa Lachmana, který se na něm stejně jako na Machinariu podílí výtvarně. Jedná se o koncept, kdy bicí ovládají mechanické prvky.

„Původně měl na bicí hrát Jakub Tengler, řešili jsme ale kolizi termínů s jeho kapelou Noisy Pots. Napadlo mě nahradit Kubu robotem, jenž se víceméně stane Kubovým avatarem. Jakub do robota nahraje svou vlastní hru na bicí, kterou Josef zreplikuje. Nepůjde však pouze o Josefa, který bude hrát na snare, ale o celý systém motory ovládaných mechanických prvků, které budou hrát na skutečné akustické bicí,“ říká Floex.

Machinarium - robot Josef

Jako hudebník a skladatel je Floex v poslední době mimořádně aktivní. Loni společně s Tomem Hodgem vydal ceněné album A Portrait of John Doe se symfonickým orchestrem a hudbu složil také ke zbrusu nové pohádkové adventuře z dílny studia Amanita Design Pilgrims (Poutníci). Pravidelně účinkuje v několika multimediálních projektech, zremixoval skladby řady respektovaných jmen světové elektronické scény a v současné době společně s Tomem Hodgem připravuje rovněž hudbu k právě natáčenému filmu Je Suis Karl německého režiséra Christiana Schwochowa.