Našly se Havlovy ukryté sešity ze 70. let. Zapletl jsem se s ďáblem, poznamenal si

PRAHA Ve znovuobjevených textech Václava Havla je skutečný unikát – sešit, v němž někdejší disident a pozdější prezident rozebírá své údajné selhání ve vyšetřovací vazbě. Považoval za ně dopis prokurátorovi, v němž sice ze svého přesvědčení neustoupil, ale slíbil, že v případě propuštění už nebude své názory hlásat veřejně. Nejprve měl Havel dojem, že na estébáky vyzrál, později dopis viděl jako své selhání, jemuž zde říká zapletení s ďáblem.

Sešit číslo sedm je vlastně detailní anatomií tohoto „selhání“, které tak ale nikdo necítil a ani mu ho nikdo nevyčítal. Nehledě na to, že mu vyšetřovatelé opakovaně lhali o tom, co se děje venku. Tento sešit a další tři nalezené v pozůstalosti spisovatele a disidenta Zdeňka Urbánka ve středu večer představili v Knihovně Václava Havla jeho vnuk David Dušek a ředitel knihovny Michael Žantovský. Úryvky z textů četl Jáchym Topol.



Jak se ukázalo, Urbánkova pozůstalost ukrývala kromě jiného i mnoho pokladů písemné povahy. Jeho vnuk David Dušek letos na jaře dokončil pořádání této pozůstalosti, a mohl tak zkompletovat soubor dokumentů a písemností vztahujících se ke vzniku Charty 77. Již dříve objevil a vydal Havlův diář z jeho první vyšetřovací vazby z téhož roku.

Havlova sebereflexe je nesmírně zajímavý a niterný text, svědčící o jeho morální integritě, o stálých pochybnostech. I když vůbec neselhal, touto situací a „slabostí“ se stále zabýval. Ale jak říká Žantovský, byla to slabost, jež zrodila novou sílu.



O síle nalezené ve slabosti

Další znovuobjevené Havlovy písemnosti z pozůstalosti spisovatele Zdeňka Urbánka, které ve středu představila Knihovna Václava Havla, tvoří čtyři sešity, jejichž obsah souvisí s Havlovým pobytem ve vyšetřovací vazbě v roce 1977 a s Chartou 77. Jeden ze sešitů je vypjatou sebereflexí Havlova údajného podlehnutí vyšetřovatelům, které ho posléze mimo jiné inspirovalo ke hře s faustovským tématem Pokoušení.

Čtyři sešity objevil v Urbánkově pozůstalosti jeho vnuk David Dušek, který se delší dobu věnoval jejímu pořádání a již před čtyřmi lety našel Havlův diář z vězení. Bylo to nečekané a zápisky znovu otevřely Havlova témata z doby prvního věznění. Dramatik a budoucí prezident si tento útržkový deník psal ve vyšetřovací vazbě v roce 1977 a posléze ho věnoval příteli Urbánkovi. „Ten jsme pak ve spolupráci s ředitelem Knihovny Václava Havla Michaelem Žantovským vydali pod názvem Zápisky obviněného,“ dodává Dušek.

Pár měsíců poté vydala knihovna ještě Případ CH77 – I. Přepadení, což je fragment rozsáhlejšího textu, v němž Havel popisuje týdny a měsíce pronásledování a perzekucí po zveřejnění Charty počátkem roku 1977. I v něm se střídá pečlivé vylíčení faktů s autorovými sarkastickými komentáři. Nyní vyšlo najevo, že šlo o část uceleného materiálu, který Havel schoval, aby ho neobjevila StB, a zapomněl kam.

Zkompletovaná pozůstalost

David Dušek říká, že letos na jaře mu epidemie koronaviru umožnila, aby konečně dědečkovu pozůstalost zkompletoval, a tak našel další pokračování „reportáže“ o Chartě. „Podařilo se mi všechny materiály dát dohromady podle obsahu, který Václav sepsal. Nechtěl si uzurpovat roli jediného autora reportáže o Chartě, a tak připravil svůj text a naplánoval obsah. Liché kapitoly určil pro sebe a sudé měly sloužit jiným autorům, i zahraničním, kteří by o Chartě napsali. Už se mu to ale nikdy nepodařilo a veškerý materiál věnoval mému dědovi.“

Z nalezených dokumentů vyplývá, že Havel zřejmě měl v plánu sestavit publikaci věnovanou vzniku a smyslu Charty 77. V sešitu nadepsaném Poznámky je návrh osmi kapitol s názvem Zápisky 77. Kapitoly s lichými čísly se týkají průběhu Havlova zatčení v souvislosti s Chartou 77, počínaje jeho přepadením a zadržením, následně v nich líčí své pocity, pobyt v cele a výslechy. Tento jeho text je strukturován do čtyř částí, označených jako předehra, vězení, vyšetřování a moje „story“.

V tomto sešitu jsou porůznu zaznamenány Havlovy myšlenky a postřehy, které jsou nejen svědectvím o jeho duševním stavu ve vězení, ale také typicky havlovskými glosami – třeba jako zápis „potřeba konstruktivní činnosti, blbé nápady jako napsat zlepšující návrhy veliteli věznice“. Jindy jde o citově zabarvené poznámky – píše o profesoru Patočkovi, jenž podle něj „venku“ byl světcem a národním hrdinou, ale on ho miloval a oplakával jako konkrétního člověka. Psal také o chuti všechno zaspat, „venku“ i v kriminále, o tom, že na svobodě panuje stálá hrůza z volby, kde být, co dělat, což ve vězení odpadá. Nebo jsou to jen krátké sarkastické výkřiky – ženská obšťastní nejvíc, nevážím si vidličky...

V sešitu Poznámek je i dopis Jindřicha Chalupeckého. Tento teoretik umění, který byl po Listopadu vyzdvižen na piedestal, se zde ukazuje v lepším případě jako oportunista. V době, kdy komunisté znovu upevnili své pozice a národ vrhli do marasmu normalizace, Chalupecký Havla jako jednoho z mála, kteří se tomu vzepřeli, peskuje, že se zabývá politikou, načež se pohoršuje nad kapitalistickým kšeftováním s uměním a vede jalové rozklady o tom, jak politik nemůže pomoct umělci a obráceně, a Havla vyzývá, aby se věnoval dramatu. Ale jaksi mu zapomněl poradit, na které divadlo by se stran uvedení měl obrátit. Proč mu takový dopis napsal právě v té době, je nepochopitelné.

Souvislý text podle vytčené osnovy pokračuje i v dalších sešitech, označených 3, 5 a 7. Podle Davida Duška Havel po návratu z vazby už na plán sumarizovat vše o Chartě a případně to vydat rezignoval. „Už na to neměl čas a pak také šel znovu do vězení. Když se vrátil, začal docela frmol, už se k tomu vůbec nedostal a taky psal jiné věci. V Dálkovém výslechu s Karlem Hvížďalou o těchto textech mluví a říká, že je někam založil a neví kam. V sešitu 5 Havel rozebírá mechanismus výslechu, jsou to úvahy o tom, co vypovědět, kde v takové konfrontaci s režimem začíná spolupráce, jak člověk potřebuje být pro takové obcování vybaven určitými vlastnostmi, zkrátka rozebírá psychologii vyslýchaného.

Zapletení se s ďáblem

Téma vlastní morální integrity bylo pro něj skutečně zásadní a kladl na sebe vysoké požadavky. Úvahy tohoto směru se vinou i celým sešitem s číslem 7, opakovaně rozebírá své údajné selhání ve vazbě, za které považoval dopis prokurátorovi, v němž sice ze svého přesvědčení neustoupil, ale slíbil, že v případě propuštění už nebude své názory hlásat veřejně. Nejprve měl dojem, že na estébáky vyzrál, později dopis viděl jako své selhání, kterému zde říká zapletení se s ďáblem.

Sešit číslo 7 je vlastně detailní anatomií tohoto „selhání“, které tak nikdo necítil a ani mu ho nevyčítal, nehledě na to, že mu vyšetřovatelé opakovaně lhali o tom, co se děje na svobodě. Havel nicméně měl pocit, že se z něj vykoupil až při svém druhém uvěznění. David Dušek říká, že právě tento sešit měl k dispozici režisér Slávek Horák, když psal scénář svého filmu o Havlovi. Také autor jeho obsáhlé monografie Michael Žantovský považuje tento text za výjimečný. „Je svědectvím o síle, kterou člověk nachází ve vlastní slabosti, o vítězství, které se rodí z porážky,“ charakterizoval dokument pro Lidovky.cz.

Podle Havla mělo „zapletení se“ tři fáze, v té třetí pochopil, že se zaplétá. Už po propuštění popisuje, že dlouho předtím, než začal chápat své zapletení se a jeho faustovské aspekty, dokonce týden před vznikem svého faustovského námětu (čímž zřejmě myslí Pokoušení) si vzpomněl, jak ho v noci sevřel ďábel. „A to přesně v předvečer dne, kdy jsem provedl onen osudný krok, kterým to všechno začlo!“ líčí. Měl jakousi noční můru, nemohl dýchat a probudil se hrůzou a následně si vzpomněl, že u toho byl Jan Tříska. Podle Havla ho byl varovat, protože i on se zapletl s ďáblem a odtrpěl si to. Havel v sedmém sešitě popisuje své duševní stavy a má i vlastní chronologii ďáblova scénáře. Je to líčení permanentního psychického nátlaku, který byl právě pro něj, úzkostlivě dbajícího svých zásad, vražedný.

Havel si zde neustále vyčítá svou nepevnost a popisuje, jak ho to rozvrátilo, jak se užíral a ztratil humor i radost ze života. Je to nesmírně zajímavá sonda do Havlovy povahy, ukazuje jeho obrovskou schopnost sebereflexe i empatie, to, jak o sobě stále pochyboval a jak vysoké požadavky na sebe měl. Byl ale také velký optimista, i když jím vše otřáslo, uvažuje nad tím, zda ho jeho pád přece jenom nevytrhl „z poněkud pohodlného spočívání v křesle svého kreditu“ a nedonutil nově a důkladněji hledat sebe sama. „Ostatně v jistém ohledu jsem se teď ocitl zase dole – a nebylo snad právě tohle dole pro mne zatím vždycky tím místem, z něhož jsem nejlépe viděl a kde jsem nejvíc udělal?“ dovozuje.

David Dušek plánuje sešity opět vydat ve spolupráci s Michaelem Žantovským a Havlovou knihovnou. Je však nutné opatřit je vysvětlivkami. „Nyní, když je vše kompletní, by mohl vzniknout dokument, který by měl velký myšlenkový potenciál, nejde jen o svědectví doby a dějů, ale ta výpověď je po všech stránkách nadčasová a dotýká se smyslu lidské existence,“ říká.