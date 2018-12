Hitparádu Evropy 2 zbořili The Silver Spoons z Prahy. ‚Vysypat kapsy? Vždyť my nemáme ani ty kapsy,‘ vtipkují

PRAHA Žebříčky kvalitní hudby se odehrávají jinde než na nejposlouchanějším rádiu v Česku. Originální tuzemští interpreti obvykle bodují pouze v uzavřené komunitě pár kritiků a kolegů ze scény. Tuhle bublinu se teď snaží rozbít The Silver Spoons s hitem He's Got My Money Now. Mají za sebou pouze pět let hraní v nejmenších českých a anglických klubech. Žádné album. Žádný label. Žádnou tlačenku. Žádné peníze. A o tom je píseň, jejíž úspěch předčil jejich nejdivočejší sny.

He’s Got My Money Now se drží už druhý týden na první pozici v hitparádě rádia Evropa 2. Jakožto indie kytarovka s anglickým textem mezi posluchačsky nenáročné hvězdy v žebříčku ale úplně nesedí.

„Ten song jsem dodělával na notebooku, jehož obrazovka nefungovala, takže jsem musel použít externí monitor. Jenže ten měl celý obraz tak zkreslený, až mě z toho bolely oči,” popisuje vznik písně zpěvák kvinteta The Silver Spoons, Augustin Dunn. „Snažil jsem se vytvořit umění v podmínkách, kdy jsem si ani neviděl pod ruce. A ve zkušebně, kde pode mnou mlátil nějaký bubeník metal tak nahlas, až jsem skoro neslyšel sám sebe.“

Zhruba tady začíná pohádka, kterou si kluci od stříbrné lžičky v těchto dnech žijí. Poslední rok vlastní hudební cesty se rozhodli dát do hry všechnu energii a prostředky. Vyměnili několik členů kapely a půl roku jen skládali jednu píseň za druhou. Z nového materiálu nakonec mezi jejich přáteli vyhrála svou chytlavostí He’s Got My Money Now. Píseň s riffem inspirovaným stylem Chucka Berryho a slovy o tom, že nemají peníze na to, aby profesionálně nahráli singl a mohli se začít živit hudbou.



Právě skrze jejich nejbližší se píseň dostala až ke slavnému producentovi Dannymu Saberovi do Los Angeles. „Přijeďte,“ zaznělo ze Států, když si Danny demo písně poslechl. Jenže napůl studující a pracující studenti ze Spoons nemají ani na kvalitní mobil, na němž by spravovali své sociální sítě, natož na letenky do Ameriky. Pomohli tedy fanoušci a díky Hithitu se kapele na letenky složili.

V Americe vznikly nahrávky dvou skladeb, zbytek prvního alba má být hotový v létě. A u nás mezitím boduje videoklip s Richardem Genzerem v roli producenta, co se snaží kapelu napasovat do image, která jim očividně není přirozená. „Geňa to celé udělal pro radost a zadarmo. Drobné, co jsme pro něj měli, dal na charitu, takže přispěl hluchému dítěti na naslouchátka. Navíc přišel na natáčení v sedm ráno, poté co ve tři skončil party Stardance,” vzpomíná s nadšením Augustin.

Ve videoklipu si The Silver Spoons jízdou na velbloudovi a ve Ferrari utahují z hvězd našeho šoubyznysu. Je pak trochu paradoxní, že právě s tímto sdělením se vypracovali až na první místo mainstreamové hitparády.



„Ta píseň je ironie. Všichni chtějí, abychom hráli zadarmo. Od nejmenších klubů až po velký festivaly. Prý, že nám dají prostor, čehož si ceníme, ale já pak jako muzikant nemám za co žít,“ doplňuje Augustin. „Celý řetězec hudební produkce se nají, jen hudebník hraje zadarmo. Lidi si tu zvykli, že kultura nic nestojí. Jenže hudebníci dnes v podstatě pracují pro giganty, jakými jsou Spotify a YouTube, kteří těží miliardy z jejich obsahu, ale téměř nic jim neplatí.“

A kdo jsou vlastně ti, kteří pro The Silver Spoons v žebříčcích hlasují? „První týden jsme spamováním na našich sociálních sítích zburcovali naše fanoušky, kteří by ale asi sami na to nestačili. Druhý týden už jsme mlčeli a lidi nám pořád posílají hlasy. I na Instagram nám píší náhodní lidé a posílají videa, jak ten song poslouchají,“ vysvětluje Augustin. Ani nárůst ve sledovanosti videa se nezpomaluje.

Z členů The Silver Spoons naživo srší energie, ale i sympatická skromnost. „Mysleli jsme, že nás z té hitparády vyhodí hned. Ale co to celé znamená? To musíme teprve zjistit. Nechceme si lechtat ego. Jen prožíváme hezkou fázi, která, doufáme, hned tak neskončí.“ proklamují.

Kdo má teď jejich peníze? Na otázku nesoucí se jejich hitem odpovídají jasně: „To právě nevíme. My to nejsme.“

Možná prozradí víc na tradičním vánočním koncertě v pražském klubu Rock Café 27. prosince 2018 od 20:00 hodin.