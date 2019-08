‚Je čas na nového hrdinu.‘ Překvapení diváci viděli v kinech ukázku na novinku Christophera Nolana

LOS ANGELES Překvapeným divákům v amerických kinech je na některých projekcích filmu Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw pouštěna krátká ukázka na nový film Christophera Nolana. Oficiálně zveřejněná není, ale nekvalitní záběry přímo z kinosálu unikly na internet. Z nich také víme, že Snímek Tenet (anglicky princip, dogma) zamíří do kin 17. července 2020.

Muž, kterého hraje herec John David Washington, zkoumá díru po kulce ve skle. Následují rychlé prostřihy na něco, co vypadá jako tým SWAT (americké ozbrojené policejní jednotky) a znovu Davida Washingtona v kyslíkové masce. To vše za doprovodu dunivé hudby a vět „je čas na nového hrdinu“ a „je čas na novou misi“. To je ve zkratce obsah předem neohlášené ukázky, která se jakoby téměř „vetřela“ na americké projekce akčního filmu Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw.



Na sociálních sítích lidé mluví o návštěvě promítání nového Rychle a zběsile jen aby viděli ukázku na Tenet. Není známo, kdy se krátká ukázka dostane na internet oficiálně. Christopher Nolan ale zpravidla na všechny své filmy lákal krátkými ukázkami dlouhou dobu před jejich vydáním.

Nolan záhadný



Natáčení snímku provázely masivní bezpečnostní opatření. Podle USA Today se Robert Pattinson (Voda pro slony, Stmívání), představitel hlavní role, s Nolanem a celým filmovým štábem dohodl na přísném utajení celého projektu. Se scénářem byl o samotě za zavřenými dveřmi, kde ho po prostudování musel také zanechat. „Zavřeli mě v místnosti, svojí vlastní verzi scénáře nemám,“ sdělil deníku Pattinson. Podle dostupných informací první čtení scénáře probíhalo stejně i u jeho hereckých kolegů z nového filmu - Elizabeth Debickiové (Strážci galaxie 2) a Johna Davida Washingtona (BlacKkKlansman).

Pattinson, který byl loni čestným hostem na filmovém festivalu v Karlových Varech, si spolupráci s Nolanem pochvaluje. „Už se mi trochu přejedlo ty roky a roky dělat velké filmy, ale na Nolanových dílech prostě něco je. Myslím, že je jediným režisérem, který dokáže dělat stylově intimní a nezávislé snímky, ale nafouknout je do obřích rozměrů,“ uzavřel herec. Nolanova filmová novinka bude podle něj „neskutečná“.

Nejmenovaný zdroj z produkce filmu již dříve prozradil, že půjde o „inovativní a rozsahem ohromnou akční podívanou“.