‚Jsem z toho hodně smutný.‘ Zpěvák Elton John je přesvědčen o tom, že se Lví král nepovedl

Britský hudebník Elton John v rozhovoru přiznal, že se mu nový Lví král nelíbil. Tvůrci podle něj pokazili hudební doprovod. Zpěvák si navíc při práci na filmu nepřipadal vítaný. John se podílel už na animovaném Lvím královi z roku 1994.

„Nová verze Lvího krále pro mě byla ohromným zklamáním. Jsem přesvědčen o tom, že tvůrci úplně pokazili hudbu, prohlásil hudebník v rozhovoru s britským magazínem GQ. „Muzika byla obrovskou součástí původního filmu. Muzika v tom novém neměla zdaleka takový dopad. Všechna radost i magie byly pryč,“ dodal.

Elton John pomáhal skládat hudební doprovod (soundtrack) k dnes již klasickému Lvímu králi z roku 1994. John je podepsán pod někomika písněmi včetně Can You Feel The Love Tonight?, Hakuna Matata a Circle of Life. Za poslední dvě jmenované získal i nominace na Oscara.

Nový film je význačný tím, že hlasy postavám propůjčili hudební hvězdy včetně Donalda Glovera (vystupujícího pod jménem Childish Gambino) a Beyoncé. Právě Beyoncé nakonec nahrála i album Gift, které se Lvím králem inspiruje.

„Ten nový soundtrack zmizel z hudebních žebříčků ohromnou rychlostí, ačkoliv film samotný byl kasovním úspěchem,“ pokračoval John. „Přál bych si, aby mě do toho projektu zapojili více, ale tvůrčí vize a samotná muziky byly od tentokrát jiné. Nepřipadal jsem si vítaný a nikdo se mnou nejednal s respektem. Jsem z toho hodně smutný,“ dodal.



Elton John je v novém filmu autorem písně Never Too Late. Zároveň je spoluautorem skladby Spirit, kterou ve filmu zpívá Beyoncé.