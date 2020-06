Kam zmizela dívka v poklidné osadě? Polský seriál Zmijovisko sbírá skvělé ohlasy

ZMIJOVISKO Zmizelá dívka a pátrání bez výsledků. Polský kriminální seriál Zmijovisko správně mrazí. Stojí za ním režisér u nás úspěšného seriálu Učitel.

Sraz přátel z vysoké školy se po letech od promoce jevil jako velice dobrý nápad. Přátelé vzali svoje rodiny a odjeli do známého polského letoviska. Během oslav a nostalgického vzpomínání se ztratí Ada, patnáctiletá dcera jednoho z nich.

Rozsáhlé pátrání nepřinese žádný výsledek. O rok později se na místo zmizení vrací Adin otec, aby ze zoufalosti zkusil najít něco, co před rokem přehlédl. To se mu nečekaně povede. Objeví nové svědky a nečekané souvislosti. Zmijovisko odhalí svá tajemství a nikomu ze zúčastněných se to příliš líbit nebude.



Za seriálem podle stejnojmenného bestselleru Wojciecha Chmielarze (čestky zatím nevyšel) stojí režisér Łukasz Palkowski (Nejlepší, seriál Učitel).

Zmijovisko sbírá u českých diváků vesměs velmi pozitivní ohlasy. Na recenzním serveru ČSFD má v současné chvíli 79 % (údaj k 4. červnu).



V seriálu hrají Paweł Domagała, Agnieszka Żulewska, Davina Reeves-Ciara, Piotr Stramowski, Hanna Koczewska, Kamila Urzędowska, Stanisław Cywka nebo Wojciech Zieliński.



To, že Poláci temná a drásavá dramata umí, dokazuje v současné době i seriál Wataha. Kapitán Rebrow (Leszek Lichota) musí vyšetřit okolnosti bombového útoku zacíleného na pohraniční stráž. Pátrání je ale osobní, protože bomba zabije i kapitánovu přítelkyni Ewu. Seriál se zatím dočkal tří řad.