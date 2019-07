Kameraman Smutný převzal cenu prezidenta karlovarského festivalu

Karlovy Vary Cenu prezidenta filmového festivalu v Karlových Varech sobotu dostal kameraman Vladimír Smutný. Držitel sedmi Českých lvů za nejlepší kameru pracoval na oscarovém Koljovi nebo na filmech Smrt krásných srnců, Tmavomodrý svět a Tobruk. K jeho poslední práci patří připravovaný snímek Václava Marhoula Nabarvené ptáče natáčený černobíle.

„Za 40 let u filmu člověk obrázků udělá takových 30 tisíc a byl by to sakra špatnej kameraman, kdyby se z toho nevybral dobrý,“ komentoval sestřih z jeho snímků uvedený při ceremoniálu. „Kameraman patří za kameru, před plátno patří výjimečně a jsem rád, že pan Bartoška mi to umožnil, tu cenu není lehké získat jako kameraman. Já si jí vážím a ona váží také,“ řekl se soškou v ruce.



Festival v minulých dnech uvedl k poctě laureáta film podle jeho výběru, Smutný zvolil snímek Zánik samoty Berhof, který podle jeho slov patří k jeho nejoblíbenějším.



Drama natočené v roce 1983 z česko-německo-polského pohraničí těsně po konci války režíroval Jiří Svoboda. Smutný při něm využil řadu obrazových technik. „Je to film, který jsme natočili v osvětlení petrolejových lamp. Musím říct, že herci toho museli tenkrát hodně vydržet, když nosili tu petrolejku a za tím zrcátkem byla žárovička a kabel měli protažený kolem těla,“ vzpomínal Smutný na natáčení.

Jako kameraman se podílel na tvorbě desítek českých filmů i zahraničních projektů. Začínal v 80. letech, kdy spolupracoval především s režisérem Jiřím Svobodou na filmech Schůzka se stíny (1982), Zánik samoty Berhof (1983) nebo Skalpel, prosím (1985). S Karlem Kachyňou natočil filmy Dobré světlo (1985) nebo Smrt krásných srnců (1986), podílel se i na jeho úspěšném televizním seriálu Vlak dětství a naděje.



Později spolupracoval na filmech Zdeňka a Jana Svěrákových, včetně oscarového Kolji.