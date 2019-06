Kapitán Kirk proti Lukovi Skywalkerovi. Herci Shatner a Hamill se hádali kvůli kamenům na Marsu

LOS ANGELES Star Trek nebo Star Wars? Když NASA objevila na povrchu planety Mars pozoruhodný útvar, spustila tím přátelskou hádku dvou představitelů ikonických sci-fi postav. Z rozepře těžili hlavně fanoušci.

Debata o tom, která ze dvou značek začínajících slovem Star je lepší, se mezi fanoušky vede prakticky již čtyřicet let. Svou troškou do mlýna nyní přispěla americká NASA (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku), která zveřejnila záběry dosud neznámého kamenného útvaru na povrchu planety Mars. Obrácený háček až nápadně připomíná odznak hvězdné flotily, který nosil na svém kabátci i kapitán lodi USS Enterprise James Tiberius Kirk (William Shatner, v nové filmové trilogii pak Chris Pine)

Fanoušci si znamení vyložili jako jasné vítězství pro sérii Star Trek, kterou vytvořil již v roce 1966 scenárista a producent Gene Rodeberry. „Hej, Star Wars! Pospíšíte si, rebelská špíno? Porazili jsme vás!“ zažertoval na sociální síti Twitter dnes již 88letý Shatner.



Hey @starwars! Will you hurry up your Rebel Scums?  We beat you!  https://t.co/b53KxKlAlj