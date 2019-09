‚Kdo dostane líbísky?’ Pořad ‚To se ví‘ stále nemá žádné ambice, ale diváka alespoň pobaví

PRAHA Česká televize v neděli odvysílala druhý díl pořadu To se ví, kde celebrity odlišují falešné zprávy od těch pravdivých. Když se po prvním dílu divák k pořadu vrátí zpět a tentokrát s nulovým očekáváním, poskytne mu na oplátku oddechovou zábavu.

Tažení České televize proti falešným zprávám pokračuje. Jestli šťastně, nebo ne, to si musí posoudit každý sám. Po minulém šoku ale s druhým dílem přišlo ustálení. Dostavilo se tak zjištění, že to není tak hrozné, jak se zprvu zdálo.

Předváděné zprávy a titulky tentokrát nepůsobily dojmem, že jsou do pořadu naskládané bez logiky. Potěšilo například zařazení „rozvalené“ pózy britského konzervativního politika Jacoba-Reese Mogga. Vtipný obrázek, na který vznikaly parodie po celém světě, v českém prostředí poněkud zapadl. Následné ukázky toho, že si i někteří čeští politici rádi ve sněmovně pospí, byly ale zbytečné. Stále to však bylo lepší než podivná anabáze se zvířecíma ušima v prvním díle. Vzestupná tendence kvality? Možná.



Jacob Rees-Mogg a jeho dnes již slavná poloha v britském parlamentu.

Prozradily ji mraky

Vyloženě zábavný byl příběh argentinské instagramové influencerky Tupi Saraviové. Ta úspěšně sdílela fotky ze svých cest, ale poté si něčí pozorné oko všimlo, že instagramerka své snímky silně digitálně upravuje. Na řadě z nich jsou totiž stejné tvary mraků. Zábavný formát To se ví by nakonec unesl absenci vážných falešných zpráv, mohl by se tak soustředit jen na podobné perličky.

I pravidla soutěže byla tentokrát jasněji ohraničená. Odpovědi s výsledky nepadaly nahodile, jako tomu bylo v prvním díle. Samotné hádání mělo hlavu a patu. Stále šlo o úplné minimum toho, co by se dalo nazvat soutěží, ale divák u druhého dílu neměl pocit, že se mu to celé jen zdá.



Změny doznal i humor. Zdálo se, že hosté (tentokrát Aleše Hámu s Halinou Pawlowskou doplnila dvojice Martin Dejdar a Michaela Mauerová) jsou tentokrát mnohem obezřetnější a netrefují se schválně do kontroverzních témat. Když už nic jiného, To se ví alespoň přestalo mávat rudým hadrem před odpůrci České televize. A Karel Schwarzenberg jistě pár vtipů na svou osobu unese.

K menší morové ráně by se pak dal přirovnat ohavný neologismus líbísek (nebo líbísci), jímž moderátor Tomáš Měcháček odměňuje hosty za správné odpovědi. Bastardizace anglického slova like (či počeštěně lajk) a českého slovesalíbit se je vhodná možná do dětského pořadu na Déčku. Jsem si ale jistý, že až se bude volit slovo roku 2019, líbísek bude horkým kandidátem.



Buďme shovívavější

Možná to bylo tím, že jsem měl po prvním dílů nulová očekávání a v neděli večer dosedl do křesla vyčerpaný po celodenní fyzické práci, nicméně To se ví bylo přesně tou bezmyšlenkovitou zábavou, u níž dokážu vypnout. Jistě k tomu přispěly i ony výše zdůrazněné změny. Tvůrci pořadu si zřejmě vzali výtky, kterými nešetřil snad žádný z kritiků, alespoň trochu k srdci.

Stále ovšem platí to, že vzdělávací hodnotu pořad nemá takřka žádnou. Moderátor Měcháček se omezuje na rychlá vysvětlení anglických pojmů, která však lidem, internetem nepříliš políbeným, pramálo řeknou. Ano, influencer je „člověk, kterého sleduje hodně lidí a má na ně vliv“, ale nějaké podrobnější vysvětlení by zde rozhodně bylo na místě.

Vzdělávací pořad to není, zábavný je jen chvílemi. Přesto je po druhém díle jasné, proč něco takového vybrala Česká televize na neděli večer. To se ví nemá žádné větší ambice, jen chce lehce pobavit unaveného diváka. Ti, kteří čekali, že se třeba dozvědí něco zajímavého, se musí poohlédnout jinde.