Když jsme ještě nasávali plné doušky devadesátkové svobody

Cosi jako opěrný sloup českého undergroundu a strážce jeho archivů působí lounské hudební vydavatelství Guerilla Records. Právě přišlo na trh se dvěma tituly, které spojuje jméno bezesporu nejznámějšího podzemního muzikanta a skladatele - Milana „Mejly“ Hlavsy.

Nosičem, který připomíná hlavní kapelu Hlavsova života, tedy The Plastic People of the Universe, je DVD. Jeho hlavní složkou je stejnojmenný celovečerní dokumentární film režisérky Jany Chytilové, který měl v kinech premiéru už v roce 2001, na disku ale vychází poprvé.

Kromě historické složky, mapující její vývoj, zachycuje v reálném čase kapelu od doby jejího znovuzrození v roce 1997, kdy její členové zakopali válečné sekery a sešli se na žádost Václava Havla, aby odehráli krátké vystoupení ve Španělském sále na Pražském hradě u příležitosti setkání signatářů Charty 77 po dvaceti letech.

Tento bizarní koncert, na kterém se sešly věčné máničky s aktuální politickou špičkou, jež se z disidentského okruhu ještě v této době rekrutovala, a ruku v ruce ve staroslavném štukovaném sále plném zrcadel tančili na dunivou rockovou hudbu, je vlastně dokonalým symbolem společenské změny, která se u nás odehrála. Hodně vypovídá o atmosféře 90. let a o svobodě, konzumované skutečně plnými doušky. Mezi bonusy DVD jsou nezkrácené záznamy dvou písní, které tehdy Plastici na Hradě hráli, Prší, prší a Magické noci. Zejména v průběhu druhé jsou záběry do publika z dnešního pohledu až dojemné, při vědomí, jaké existence můžeme na stejném místě při slavnostních příležitostech vídat dnes.

Bonusové materiály vůbec přinášejí k povedenému dokumentu několikanásobnou přidanou hodnotu. Zajímavé jsou záběry ze zkoušky Plastiků na hradní koncert, i zachycení všech členů v soukromí: Milana Hlavsy při cyklojízdě zasněženou krajinou a vyprávění dalších členů o jejich nemuzikantské obživě: Jiřího Kabeše užitou grafikou, Jana Brabce novinařinou a kamenictvím, Josefa Janíčka rozvážením obědů dětem do mateřských školek a Vratislava Brabence zahradnictvím. Svěží je blok vyprávění Václava Havla o působení PPU na jeho chalupě na Hrádečku a zajímavé, byť místy jistě diskutabilní jsou názory historičky umění Věry Jirousové.

Šílenství

Po hradním koncertě Plastici dva roky velmi úspěšně koncertovali u nás i v zahraničí, v roce 1999 ale Milan Hlavsa sestavil nový projekt Šílenství, původně avizovaný jako sólové album, ale převedený do podoby kapely s pevným obsazením o generaci mladších hudebníků.

Hlavsa napsal nové skladby zejména na texty básníka J.H. Krchovského, a pro koncertní podobu je doplnil další tvorbou. Podobu takového vystoupení zachycuje živé CD Šílenství Live 1999, které u Guerilla Records také právě vychází. V unikátních verzích tu tedy slyšíme několik plastikovských skladeb včetně Magických nocí, dále Básníky ticha, hitovku kapely Fiction, jejímž členem Hlavsa byl v první půli 90. let, anebo coververzi slavné písně Trouble Every Day Franka Zappy.

Bohužel, projekt Šílenství se nestihl dostatečně rozvinout, stejně jako Hlavsa už nestihl natočit s Plastiky zbrusu nové album, plánované pro rok 2001. Na jeho začátku, 5. ledna, totiž ve věku 49 let zemřel.