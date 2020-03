Klasika v novém kabátku. Spielbergovo West Side Story představuje první fotografie

LOS ANGELES Muzikálová klasika West Side Story se po padesáti letech dočká nového filmového zpracování, tentokrát v režii Stevena Speilberga. Nově zveřejněné fotografie z filmu ukazují, že půjde o film plný barev a radosti. Pokud se nic nezmění, snímek zamíří do kin na konci letošního roku.

Tony (Ansel Elgort) a Maria (Rachel Zeglerová) se do sebe bezhlavě zamilují. Jenže jsou padesátá léta minulého století neyorskou čtvrť Upper West Side ovládají gangy mládežníků. Problém je, že Tony patří do Jets a Maria je sestrou Bernarda, šéfa znepřáteleného portorikánského gangu Sharks. Převládne láska nad dlouholetou rivalitou?

Steven Spielberg snil o natočení West Side Story už jako dítě. „Moje matka byla klasická klavíristka. Náš dům byl plný klasických nahrávek a já vyrůstal obklopen touto hudbou. West Side Story byl vlastně první kousek populární muziky, kterou naši ve svém klasickohudebním domě strpěli. Už jako dítě jsem se do toho po uši zamiloval. West Side Story mě pronásledovalo a já jsem se teď konečně rozhodl to své nutkání vyslyšet,“ popsal magazínu Vanity Fair.



Bylo na místě se bát, že novinka bude s klasickým příběhem dělat různé experimenty. Třeba že by ho zasadila do moderní doby. První zveřejněné fotografie ale naštěstí dokazují, že se tak nestalo. Spielberg se rozhodl být co nejvěrnější originálu.

Jeden rozdíl zde ale přeci jen je. Ve slavném filmovém zpracování z roku 1961 s Natalií Woodovou a Richardem Beymerem v hlavních rolích do rolí Portorikánců ze Sharks obsadil bílé herce. To se Spielberg rozhodl napravit. „Přinesli do toho opravdovost. Přinesli do toho vše, čemu věří. Vše, co je představuje,“ popsal režisér.

Původní muzikál West Side Story stvořili v roce 1957 Leonard Bernstein a Stephen Sondheim. Volně se inspirovali literární klasikou Romeo a Julie od Williama Shakespeara.