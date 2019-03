Leonardo DiCaprio chystá nový film. Bude o ekologickém skandálu Dieselgate

Los Angeles Americký herec a producent Leonardo DiCaprio se chystá natáčet nový film o skandálu měření emisí v naftových autech Volkswagen. DiCaprio je společně s Jennifer Davissonovou producentem filmu, režírovat by ho měl německý režisér Edward Berger, který točil mimo jiné seriál Patrick Melrose s Benedictem Cumberbatchem. DiCaprio s ním dohodu zřejmě uzavřel už loni.

Film má být založen na knize Jacka Ewinga z května 2017, která nese titul Faster, Higher, Farther (Rychleji, výše, dále) - The Volkswagen Scandal. Podle odhadu serveru Collider, který informaci přinesl, by „Rychleji, výše, dále“ mohl být i název nového DiCapriova filmu. Film vzniká pod hlavičkou produkční společnosti Appian Way a studia Paramount, scénář píše oskarový scénárista Charles Randolph. Do samotného začátku natáčení je ale ještě daleko, vyplývá z informací serveru Collider.

Skutečnost, že zrovna Leonardo DiCaprio vyzdvihuje námět dieselové aféry kolem Volkswagenu, není nijak překvapivá. Herec a producent je totiž také už dlouhá léta ekologickým aktivistou. Už dříve produkoval například dokumentární film 11. hodina, založil environmenální Nadaci Leonarda DiCapria a angažuje se v ochraně přírody i zvířat.

Do projektů na ochranu přírody také investuje. V roce 2017 například finačně podpořil americkou společnost Love the Wild, která se snaží o ekologický chov ryb. Ve stejném roce podle informací serveru LifeGate na řešení environmentálních problémů daroval 20 milionů dolarů.



Aféra Dieselgate se spustila v roce 2015 poté, co se ukázalo, že turbodieselové motory nových aut koncernu Volkswagen jsou schopné obcházet homologační emisní měření. Řídicí jednotka motorů TDI o objemu od 1,2 do 2,0 litru poznala, když se vůz podrobuje emisnímu testu a přejde na ekologický režim, při kterém vůz produkuje výrazně nižší množství škodlivin. Celkově byly tyto motory namontovány v 11 milionech aut koncernu VW po celém světě, z toho je asi 1,2 milionu škodovek.