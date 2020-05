Lovec potká lovce. V druhé sérii Mandaloriana se objeví i miláček fanoušků Boba Fett

PRAHA Nájemný mandalorianský lovec Boba Fett se stal i díky svému výraznému brnění jednou z nejvýraznějších postav původní trilogie Star Wars. Díky seriálovému hitu Mandalorian se s ním fanoušci setkají znovu.

Boba Fett, syn Jango Fetta, byl úspěšným nájemným lovcem. Jeho poznávacím znamením byla do zelena zbarvená mandalorianská zbroj a netradičně tvarovaná vesmírná loď Otrok I (Slave I). Byl to právě on, kdo nechal zatavit Hana Sola do karbonitu.

Na planetě Tatooine měl ve službách Jabby Hutta přihlížet i popravě Luka Skywalkera a jeho přátel. Skywalker měl být svržen do obrovské jámy masožravého červa Sarlacca. Po potyčce, kdy Han Solo zasáhne Boba Fettův tryskový batoh v jámě s červem skončí právě zelený lovec odměn. Psal se rok 1983, snímek Epizoda VI - Návrat Jediů dobýval kina a všichni si mysleli, že je Boba Fett mrtvý.



Studio Disney již dříve oznámilo, že zrušený film od Joshe Tranka (Kronika, Fantastická čtyřka) měl opravdu být o Fettovi. Fanoušci ale nemusí smutnit, protože se s postavou oficiálně po téměř čtyřiceti letech znovu setkají (ačkoliv údajně jen na chvíli) v seriálu o úplně jiném mandalorianském lovci. Děj Mandaloriana se chronologicky odehrává před původní filmovou trilogií, tak je Fettovo zapojení možné.

Boba Fetta v seriálu ztvární novozélandský herec Temuera Morrison. Ten si ve druhé epizodě Star Wars: Klony útočí (2002) zahrál již výše zmíněnou postavu Jango Fetta, Boba Fettova otce.

Druhá série Mandaloriana se na službě Disney+ objeví nejspíše letos v říjnu. Podle dostupných informací koronavirus přípravy nijak nezasáhl.